AI助選員矽谷催票 回答關於候選人問題口吻自然

AI助選員已經被應用在今年美國選舉中；圖為示意圖。（取材自unsplash.com/@frostroomhead）

加州 初選即將登場，許多矽谷選民近期接獲AI 助選員來電催票，當地記者與之交談後發現，雖然有些小毛病待解決，不過整體而言，已經能處理與候選人相關的複雜問題。

人工智慧（AI）以各種面向走入美國大選，角逐加州第16選區眾議院席次的狄克森（Peter Dixon）在這次選舉，率先嘗試讓AI助選員打電話給選民。

當地記者葛瑞希勒（Gabe Greschler）撰文描述某天早上8點接獲來電，電話那頭的聲音聽起來開朗活潑，像是一名30至35歲的女性，對方表明自己的AI身分，並介紹狄克森過去曾加入海軍陸戰隊和從事科技產業，以及他參選的願景。

第16選區席次堪稱是加州此次選舉競爭最為激烈的地區之一，現任的伊蘇（Anna Eshoo）宣布不競選連任後，華裔的州眾議員羅達倫（Evan Low），還有備受台裔選民支持的前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）都加入戰場。

狄克森 獲貝佐斯相挺

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）公開支持有科技背景的狄克森。狄克森大膽採用的AI助選員上個星期開始投入選戰，是由史丹佛大學畢業生穆茲坎斯基（Ilya Mouzykantskii）於去年創辦公司Civox所開發。

記者葛瑞希勒回憶，雙方10分鐘的談話過程中，他問了AI助選員許多問題，例如「狄克森支持川普嗎？狄克森如何看待墮胎？」對方告訴他，「狄克森不支持川普的許多政策，但會嘗試跨黨派合作並在相互尊重的基礎上進行對話」，答案就如同典型加州參選者會做出的回應。

令葛瑞希勒印象深刻的是，AI助選員並不煩人且能正確聽懂他用的每個單字，當他表達狄克森過去花很長時間在踢足球，恐怕影響治理能力時，對方告訴他，沒有紀錄顯示狄克森受到足球影響，海軍陸戰隊的經驗讓他對風險有所警覺。但AI助選員中途會停頓很長時間，使他一度以為機器失靈了。

「這是有史以來我與電腦之間最自然的對話。」葛瑞希勒說。

Civox創辦人穆茲坎斯基向他透露，除了加州的狄克森外，公司也與俄亥俄州和賓州的競選團隊合作，但並未公開客戶的資訊。

這間公司運用語言模型訓練AI助選員協助各個團隊競選，客戶需要填寫一份關於候選人的冗長問卷，問卷內容會被輸入到模型之中做訓練。

根據競選團隊，已有數千人收到AI助選員的電話。穆茲坎斯基認為，這是AI用於選舉的第一個階段，未來不可避免地將成為競選活動的一部分。

從成本來看，AI助選員撥打一次電話的成本是5到15美分，人類助選員則是介於1.25到1.50美元。

如同AI引起的倫理道德爭議，這項工具有可能被武器化假冒候選人撥打電話。穆茲坎斯基則說不容許這樣的行為，卻也表示確實有潛在客戶曾嘗試冒充他人但遭到公司拒絕。