Nvidia助攻 任天堂可能4月宣布Switch新機消息 傳售價400美元

任天堂的Switch遊戲機正式推出已七個年頭。觀察家相信該公司可能4或5月發布財報時宣布後繼產品。（路透）

日本遊戲大廠任天堂 的Switch遊戲機正式推出已七個年頭，後繼產品會長什麼樣備受關注。日經引述消息人士報導，配備更大螢幕的Switch新機可能2025年3月問世，而許多觀察家相信，任天堂4月或5月公布年度財報時就會宣布。

當年一炮而紅的Switch至今交付近1.4億台，但本季（截至2024年3月）出貨量預計較去年同期大減42%。Switch新機能否驚豔投資人和粉絲，將對市值逾10兆日圓的任天堂造成重大風險。

任天堂嚴防死守新產品細節。分析師認為成敗有三大關鍵：價格、兼容性和Nvidia。

首先，任天堂用戶群包括對價格變動非常敏感的家庭和休閒遊戲玩家，漲價可能壓抑銷量。摩根士丹利MUFG證券 公司的Masahiro Ono粗估，新機售價可能在400美元左右。目前訂價約350美元。

其次，Switch擁有許多常青樹遊戲和傳統遊戲，接班產品如果能向下兼容現有遊戲，上市後馬上能擁有固定用戶群。Ono估計，兼容性有助新機每年用戶數至少維持在1.2億。

最後，Switch不支持AAA遊戲，也就是高開發預算、高宣傳投入且獲得高專業評價的遊戲，通常要大型工作室才會開發這些擁有頂級聲光效果的遊戲。但若想與等高性能遊戲機如Sony的PlayStation 5競爭，支援AAA遊戲必不可少。根據東洋證券的Hideki Yasuda，關鍵在於輝達（Nvidia）的DLSS人工智慧技術，能加強畫面品質並支援光線追蹤效果。

Nvidia執行長黃仁勳 去年表示，樂觀期待能為任天堂下一代Switch機提供技術，並暗示光線追蹤和生成式AI技術將被應用於下一代遊戲。