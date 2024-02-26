三星智慧戒指Galaxy Ring曝光 能追蹤睡眠 三色供選擇

三星電子在巴塞隆納世界行動通訊大會上，展示首款智慧戒指Galaxy Ring。（路透）

三星 電子已在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）上，展示首款智慧戒指Galaxy Ring，雖然三星並未透露任何有關定價的訊息，但表示Galaxy Ring將在今年稍晚上市。

根據Sammobile報導，Galaxy Ring有著塑料外殼，共分三種顏色，有陶瓷黑、白金和金色。該媒體參與了三星數位健康副總裁朴鴻（Hon Pak，音譯）出席的一場圓桌會議，期間討論了Galaxy Ring，但僅展示不具功能的原型產品，而且不准拍照。

Sammobile的報導指出，現在無法確認Galaxy Ring的最終版本是否會鍍上金屬，以便更具質感。內部也有塑料，裝有感測器和模組。三星沒有解釋有關Galaxy Ring選擇尺寸的問題，但報導說，據悉有5號至13號可選擇。

Sammobile的記者指出，Galaxy Ring配戴的感覺很輕巧且舒適，該款戒指目標提供強化後的睡眠追蹤功能，藉此改善為了追蹤睡眠狀況而配戴智慧手表的不適問題。

朴鴻花了相當多時間談論有關Galaxy Ring的新睡眠追蹤功能，包括追蹤呼吸頻率、心率、夜間身體動作與入睡期，這些功能是智慧手表Galaxy Watch目前並未提供的。三星將把數據彙整成一項「活力」（Vitality）分數，讓使用者概覽睡眠品質。

Galaxy Ring也能進行計步、血氧、皮膚溫度與經期追蹤等多種測量，是個比智慧手表更易於使用的健康綜合平台。智慧手表上沒有按鈕、顯示器或燈光，長時間配戴舒適。

朴鴻熱切談論有關三星要建立先進健康平台的願景，他還談到未來Galaxy Ring有可能連結到智慧床墊，若戒指偵測到睡眠者感覺太熱，床墊還能自動降溫。