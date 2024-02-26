投資OpenAI被盯上 微軟宣布與法新創公司Mistral合推AI

微軟宣布與法國新創公司Mistral合作推動AI發展。（美聯社）

微軟 與總部在法國巴黎的AI 新創公司Mistral達成協議，尋求在OpenAI 之外， 擴大參與快速成長的AI行業。

微軟總裁Brad Smith 26日宣布與Mistral有「長年合作計畫」，協助這家成立約10個月的公司將其AI模型推向市場。Mistral將因此成為第二家在微軟Azure雲端運算平台上提供商業語言模型的公司。雙方攜手的包括研發合作，根據金融時報，將為歐洲各國政府構建應用程式，並利用其AI模型來滿足公共部門的特定需求。

作為交易的一部分，微軟將投資Mistral，財務細節尚未披露。根據微軟說法，它對Mistral進行了小額投資，但未持股。

微軟已對總部在舊金山的OpenAI投資130億美元，而美國、歐盟和英國的反壟斷監管單位正在審查雙方的合作夥伴關係。

Mistral與OpenAI不同之處在於前者是「開源」模型，意味技術細節將公開，後者最新的GPT-4則是所謂的黑盒子，用於構建模型的資料和程式不向第三方提供。去年最近兩次的股票出售使得OpenAI的估值達到860億美元。Mistral現在的估值則略高於20億美元，與行業巨擘相比只是小蝦米。

Mistral的名字來自一種法國吹來的強風，該公司的創立在一定程度上是基於一個理念：大量資金被浪費了。這是針對微軟支持的OpenAI和Alphabet旗下的Google均投入數十億美元構建和培訓最新AI系統，且需雄厚財力來支付專門電腦晶片所消耗的電力。

Mistral的三位創辦人是前Google和Meta研究人員：31歲的Arthur Mensch及兩位工程學院朋友，32歲的Timothée Lacroix和33歲的Guillaume Lample。他們押注自己的小團隊能找到更高效的方法來構建和部署AI系統，戰勝矽谷巨擘。

26日，Mistral推出一款名為Mistral Large的新AI模型，號稱在執行一些推理任務時，可媲美OpenAI迄今為止的最先進語言模型GPT-4和Google的Gemini Ultra。Mensch說，這個新模型的訓練成本不到2000萬歐元（約2200萬美元）。相較下，OpenAI執行長奧特曼去年發布GPT-4模型後表示，訓練成本遠遠超過5000萬到1億美元。

Mistral因此吸引到企業客戶和投資人的興趣。除微軟外，Mistral還與其他公司合作並出售少量股份給他們，包括輝達（Nvidia）和企業軟體業者Salesforce。

Brave Software把Mistral提供的免費開源模型作為驅動其網路瀏覽器聊天機器人的預設選項。Brave共同創辦人兼技術長Brian Bondy說，Mistral模型的品質與專有模型不相上下，而且能讓Brave進行本地化控制。