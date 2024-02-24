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谷歌廣告、贊助太多變難用？AI搜尋更具特色

編譯廖振堯／綜合報導
谷歌去年推出AI聊天機器人助手「Bard」，最近停用該名稱並改用「Gemini」。(路透)
谷歌去年推出AI聊天機器人助手「Bard」，最近停用該名稱並改用「Gemini」。(路透)

谷歌(Google)多年來一直是搜尋引擎龍頭，但搜尋引擎優化(Search Engine Optimization)使得許多廣告、贊助或垃圾內容占據搜尋結果，很多人認為谷歌搜尋變得愈來愈糟；而一年多前爆紅的生成式人工智慧(AI)聊天機器人也能幫助用戶搜索資訊，雖然有人可能擔心其準確性和可靠性，但若使用得當可能比傳統搜尋引擎更好用。

美聯社報導，谷歌去年推出AI聊天機器人助手「Bard」，但最近停用該名稱並用「Gemini」取代之；微軟的Bing搜尋引擎則提供由OpenAI的ChatGPT技術支援的生成式AI搜尋，最初的名稱是Bing Chat，現在更名為「Copilot」。

Gemini和Copilot來頭響亮，但其實很多新創公司也推出AI搜尋網站，只是若用標準谷歌搜尋不容易找到這些網站，如果改用Gemini和Copilot搜尋就會出現許多結果，如Perplexity、HuggingChat、You.com、Komo、Andi、Phind、Exa、AskAI都是AI搜尋網站。

在還未使用前，這類服務與傳統搜尋引擎最大的差距就是有免費及付費版本差異，免費版通常會限制查詢數量，模型和功能也不如高級版。如Gemini用戶可以支付20元購買高級版，使用其最強大的模型Ultra 1.0。

使用體驗上，最大差異就是AI搜索應以「對話式」進行，而不是以零星關鍵字搜尋。Perplexity便建議使用「日常的自然語言」；Phind則建議最好提出開頭為「什麼是…」或「如何做…」的全面且詳細的問題。微軟的Copilot更提供三種不同的聊天風格：創意、精確或兩者之間的平衡。

輸入搜索需求或問題後，這些AI聊天機器人會輸出資訊摘要，有時帶有一些關鍵連結作為腳註，根據站點不同答案也有所不同，但跟傳統谷歌搜尋只給一連串網站連結(現在還多了廣告和贊助連結)的體驗截然不同。尤其是想了解晦澀複雜的事情時，AI聊天機器人可能更加有效。

儘管看似先進且全面，用戶仍該注意其真實性；Gemini便表示它可能顯示不準確資訊，包括有關人物資訊。

微軟的Bing搜尋引擎提供由ChatGPT技術支援的生成式AI搜尋，名為Copi...
微軟的Bing搜尋引擎提供由ChatGPT技術支援的生成式AI搜尋，名為Copilot。(取自Microsoft官網)

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