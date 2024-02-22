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Reddit與Google簽收費合約 供內容訓練AI

中央社舊金山22日綜合外電報導
路透報導，根據其中一名消息人士說法，Reddit與母公司為Alphabet的Google簽訂的合約，價值約為每年6000萬美元。（路透）
路透報導，根據其中一名消息人士說法，Reddit與母公司為Alphabet的Google簽訂的合約，價值約為每年6000萬美元。（路透）

3名知情人士透露，社群媒體平台Reddit已與搜尋引擎巨擘Google（谷歌）達成協議，允許Google使用Reddit上的內容來訓練其人工智慧（AI）模型。

路透報導，根據其中一名消息人士說法，Reddit與母公司為Alphabet的Google簽訂的合約，價值約為每年6000萬美元。

這筆交易凸顯出，在對手如短影音應用程式TikTok和社群媒體臉書（Facebook）爭奪廣告收入的激烈競爭下，正準備大張旗鼓上市的Reddit尋求拓展新的收入來源。

消息人士因未獲授權向媒體發言，而婉拒身分曝光。Reddit和Google則皆婉拒對消息置評。

彭博（Bloomberg News）先前報導過Reddit達成內容授權協議，但未指名買家。

Reddit去年曾表示，將向想利用其應用程式介面（API）的企業收費，也就是Reddit分發內容的工具。若與Google的協議屬實，便是Reddit與一家大型AI公司達成相關協議的首例。

總部位在舊金山的Reddit想讓股票上市已經3年多，如今正準備在本週提交首次公開募股（IPO）申請，意味必須向潛在投資人首次公開其財務細節。

其中2名消息人士表示，Reddit最快可能在今天提交IPO申請。

路透先前曾報導，Reddit這次IPO尋求出售約10%股份。Reddit在2021年的一輪募資中估值約為100億美元。

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