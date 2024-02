iPhone 16 Pro新增沙漠黃和鈦灰色？他爆料這顏色消失

一名爆料人士宣稱,蘋果正在討論iPhone 16要採用什麼顏色,而且已決定不用紅色或綠色。

AppleInsider網站報導,這名爆料者先前錯誤爆料會有iPhone 15 Ultra與兩個自拍鏡頭,但正確爆料iPhone 15會有綠色。他宣稱擁有iPhone新機的新顏色資訊,目前選色還在敲定的過程中,而蘋果已縮小選擇範圍。

實際上,早有相關傳聞。不過,這項由知名爆料人士Majin Bu所發出的新消息,最不尋常的地方在於,提到了「不要把這個資訊當成100%準確或真實,它只是個謠言」的措辭。

Majin Bu在X社群平台上貼文說,「基於我能夠發現到的資訊,iPhone 16 Pro的新顏色可能是沙漠黃(沙漠鈦),類似於iPhone 14 Pro的金色但顏色更深,以及更深的水泥灰(鈦灰色),類似於用於iPhone 6的太空 灰。其他可能的顏色也被討論中,然而,它們顯然可能性較不高,而我傾向避免談它們。」

Majin Bu接著說:「不要把這個資訊當成100%準確或真實,它只是個謠言。」

接著在貼文的留言區,Majin Bu回應網友的討論時又進一步爆料:「沒有紅色或綠色,或許藍色將保留,儘管有可能它將被另一種顏色取代。」

談到Majin Bu強調這項消息純粹是謠言時,這位爆料人士補充說,「據我了解,這些顏色中可能只有一種顏色獲准」。

值得注意的是,Majin Bu在有關蘋果消息的爆料方面,近期紀錄並不佳。不過他近期爆料iPhone 16有直角鏡頭排列時,顯然獲得其他消息人士的佐證。

