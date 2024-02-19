iPhone 16 Pro新增沙漠黃和鈦灰色？他爆料這顏色消失

爆料人士宣稱，新iPhone 16 Pro將採沙漠黃和鈦灰色。（美聯社）

一名爆料人士宣稱，蘋果正在討論iPhone 16要採用什麼顏色，而且已決定不用紅色或綠色。

AppleInsider網站報導，這名爆料者先前錯誤爆料會有iPhone 15 Ultra與兩個自拍鏡頭，但正確爆料iPhone 15會有綠色。他宣稱擁有iPhone新機的新顏色資訊，目前選色還在敲定的過程中，而蘋果已縮小選擇範圍。

實際上，早有相關傳聞。不過，這項由知名爆料人士Majin Bu所發出的新消息，最不尋常的地方在於，提到了「不要把這個資訊當成100%準確或真實，它只是個謠言」的措辭。

Majin Bu在X社群平台上貼文說，「基於我能夠發現到的資訊，iPhone 16 Pro的新顏色可能是沙漠黃（沙漠鈦），類似於iPhone 14 Pro的金色但顏色更深，以及更深的水泥灰（鈦灰色），類似於用於iPhone 6的太空 灰。其他可能的顏色也被討論中，然而，它們顯然可能性較不高，而我傾向避免談它們。」

Majin Bu接著說：「不要把這個資訊當成100%準確或真實，它只是個謠言。」

接著在貼文的留言區，Majin Bu回應網友的討論時又進一步爆料：「沒有紅色或綠色，或許藍色將保留，儘管有可能它將被另一種顏色取代。」

談到Majin Bu強調這項消息純粹是謠言時，這位爆料人士補充說，「據我了解，這些顏色中可能只有一種顏色獲准」。

值得注意的是，Majin Bu在有關蘋果消息的爆料方面，近期紀錄並不佳。不過他近期爆料iPhone 16有直角鏡頭排列時，顯然獲得其他消息人士的佐證。