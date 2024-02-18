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Switch第二代傳延到明年發表 任天堂股價重摔

編譯葉亭均／綜合外電
任天堂傳出明年才會推出第二代的Switch遊戲主機。(美聯社)
任天堂傳出明年才會推出第二代的Switch遊戲主機。(美聯社)

任天堂股價19日盤中重挫超過8%，先前有報導傳出，任天堂延後遊戲主機Switch第二代機款的發表時間，要等到明年年初才會上市。

根據彭博資訊稍早報導，總部位於京都的任天堂告知遊戲發行商夥伴，下一代Switch的推出將從今年第4季延後至2025年年初。任天堂的一些合作夥伴被告知，這款還沒對外宣布的遊戲主機最快要到2025年3月才會發布。

投資人可能進一步拋售任天堂股票，因為他們之前預期該公司會在2024年推出新遊戲主機，取代已經推出七年的Switch。這些題材帶動任天堂股價在上周創歷史新高，但高盛分析師Minami Munakata曾警告該股估值過高。

任天堂社長古川俊太郎在本月才報會議上再度拒絕對於Switch新主機的相關消息做出回應，僅表示公司會在4月展開的新一年度討論相關計畫。他同時表示，要銷售更多現有產品將面臨挑戰，此前任天堂已賣出1.39億台Switch。如果任天堂在今年度的年底假期旺季沒有開賣Switch 2，將面臨來自Sony、微軟更新型、功能更強大的遊戲主機競爭。

Bernstein分析師Robin Zhu表示，一些投資人可能認為任天堂股價進一步下跌是逢低買入的好機會。他預估任天堂會在未來六個月內宣布新硬體產品的消息。

任天堂 投資 高盛

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