是否該禁TikTok 美聯社民調看法「三極化」

美聯社-NORC公共事務研究中心一項新民調發現，成年民眾對於禁用TikTok的看法呈現「三極化」反應。(路透)

美國政府立法和行政部門及監管機構擔憂TikTok (抖音)可能受中國法律強迫、分享用戶資料，去年年初開始有關禁令的討論逐漸白熱化，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)也多次出席國會聽證會；另一方面，拜登 總統也開設TikTok帳號、爭取年輕選民支持。美聯社-NORC公共事務研究中心一項新民調 發現，成年民眾對於禁用TikTok的看法呈現「三極化」。

據報導，31%的成年受訪民眾贊成全國禁用TikTok、35%表示反對、31%既不贊成也不反對。禁令在每日用戶中反彈自然更大，有73%的人反對。約有一半的成年人「極度或非常擔心」中國政府獲取用戶個資的想法，但大約只有四分之一的日常用戶表達相同程度的擔憂。

56%成年人贊成政府設備(例如政府雇員的電腦和手機)實施限制更嚴格的禁令；目前至少36個州和聯邦政府已經實施此類禁令。約四分之一的成年人則持中立態度、17%反對。

但美國政府或反TikTok人士尚未提供中國政府取得用戶個資的具體證據，同時質疑TikTok可能被用來「大外宣」、帶風向。TikTok大力辯護，稱其從未與中國政府共享數據，即使被要求也不會照做；該公司承諾透過獨立於母公司「字節跳動」、並由外部監控的實體隔離美國用戶資料，目前儲存在甲骨文(Oracle)維護的伺服器上。

民調還發現，大約六成的成年人極度或非常擔心兒少使用時長及假訊息傳播，但TikTok日常用戶擔心這些現象的比率顯著較低。TikTok表示會透過與全球各個事實查核組織合作，加強打擊錯誤資訊，內部也將設立事實查核中心，幫助打擊即將到來的歐盟選舉中的假訊息。

據一位熟悉政府計畫的人士透露，白宮預計將在本月稍晚宣布新措施，旨在保護美國民眾的敏感個資免受外國對手侵害；拜登政府本周也重申，外國投資委員會(CFIUS)正在審查TikTok。