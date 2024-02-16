iPhone 16外型再曝光？雙鏡頭改直排、支援空間影片拍攝

蘋果iPhone 16傳將在今年下半年發表，有爆料者稱背後相機鏡頭將改成垂直排列，而非iPhone 15一樣的對角線排列。圖為上海蘋果門市展示的iPhone 15 Pro。（路透資料照片）

市場預期蘋果公司將於下半年發表iPhone 16系列新手機，根據網路最新傳出的訊息，入門款iPhone 16雙鏡頭相機將從對角線排列改回垂直排列，藉此支援原本高階Pro機型才能拍攝的3D空間影片。

知名爆料達人Majin Bu今天在社群平台X發文，刊出一張宣稱是iPhone 16鏡頭模組的照片，可看到雙鏡頭呈現垂直排列，不同於從iPhone 13以來就一直採用的對角線排列設計。

科技新聞網站9To5Mac分析，iPhone 16雙鏡頭垂直設計的傳言，先前也曾多次出現過，今天的爆料照片進一步提升這項消息的可信度。去年發表的iPhone 15 Pro系列，蘋果就已更動三鏡頭排列方式，藉此支援拍攝空間影片，可以在空間運算設備Vision Pro上播放。

iPhone spoilers for next generations 😂 pic.twitter.com/RB03l12jRU — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 2024年2月14日

9To5Mac指出，目前iPhone 15和iPhone 15 Plus雙鏡頭皆採對角線排列，如果iPhone 16和iPhone 16 Plus雙鏡頭改為垂直設計，將有望支援拍攝空間影片。考量Vision Pro已於2日在美國上市，蘋果確實有動機吸引用戶錄製空間影片。

根據蘋果官網說明，空間影片能以3D方式捕捉畫面，在標準動態範圍內以每秒30影格的1080p格式拍攝，在Vision Pro上，空間影片可以在視窗中播放，也可以擴展為沉浸式檢視模式，將使用者帶回影片中的時刻，例如與朋友的慶祝活動或家庭聚會。

在iPhone和其他裝置上，空間影片顯示為一般2D影片，可以像任何其他影片一樣使用「訊息」等App 觀看或分享。