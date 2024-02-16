蘋果傳接近完成新AI工具 與微軟GitHub Copilot競爭

蘋果（Apple）傳出已經接近完成新AI軟體工具的開發。 (歐新社)

彭博資訊報導，蘋果公司（Apple）追趕著增強更多人工智慧（AI ）能力，現在幾近完成一款給應用程式（app）開發者的重要新軟體工具，將促進與微軟 （Microsoft）的競爭。

去年蘋果一直在開發這項軟體工具，它是蘋果旗艦程式設計軟體Xcode的下個主要版本。知情人士告訴彭博，新軟體工具正在內部擴大測試各項能，全力推進開發進度，計劃最在今年內向第三方軟體製造商發布。

蘋果這套新系統的運作將類似於微軟的GitHub Copilot，使用AI來預測並完成程式碼區塊。如此一來可簡化軟體開發的程式設計程序，可能得以省時省錢。

蘋果同時也探索運用AI來產生來測試應用程式的程式碼，以往產生這類程式碼是個非常繁瑣的工作。

這些行動都是蘋果擴大進軍AI與大語言模型（LLM）的一部分，也是熱門聊天機器人ChatGPT背後的科技。蘋果目前在這個蓬勃發展的領域，處於追趕劣勢，但已承諾今年稍晚會討論公司的AI計畫。

彭博說，蘋果宣示AI布局的時機，最快可在今年6月召開年度開發者大會之時。

蘋果的AI努力接近有成果的消息傳出後，蘋果股價周四盤中一度由黑翻紅，收盤則小跌0.16%，至每股183.86美元。盤後交易時段則是維持著小漲格局。

蘋果發言人拒絕評論這些AI相關開發計畫。

在AI領域趕上對手是蘋果的緊急要務。軟體工程資深副總裁Craig Federighi已經告訴他的團隊，今年的作業系統更新，要儘可能開發最多的新AI功能。消息來源指出，蘋果下一回iPhone 與iPad軟體更新，也就是iOS 18與iPadOS 18，將會有大量的新AI功能。這項內部代號Crystal的更新，將被視為是iPhone 16年歷史的最重大更新之一。