開箱Vision Pro 查克柏格說自家Quest更好 馬斯克沒被圈粉

顧客在2日在洛杉磯門市，戴上Vision Pro後體驗蘋果這個最新產品。（路透）

蘋果公司（Apple）本月2日正式發售的最新產品——混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro，許多科技名人陸續使用，並發表心得。Meta旗下也有販售虛擬實境頭戴裝置Quest，身為競爭對手，Meta執行長查克柏格 體驗Vision Pro之後說，自家的Quest更加物超所值，是比較好的產品。

先前，Vision Pro開始到貨最初幾天，特斯拉執行長馬斯克 就在社群平台X上，回應自己試過Vision Pro的想法。馬斯克寫道，「我試了，但它還沒有到令我驚豔的地步」。不過他也說，當年iPhone 1也沒有很棒，然而發展到「iPhone 3很肯定是最佳智慧手機」。言下之意，Vision Pro還有精進的空間。

查克柏格評論Vionsion Pro的影片，刻意使用Quest系列最新款Quest 3上的穿越（passthrough）功能來錄製，炫耀可以將視窗放在身周圍。查克柏格表示，Quest 3比蘋果的Vision Pro輕一些，可以舒適地戴久一點。

針對Vision Pro標榜的眼球追蹤功能，查克柏格不忘提醒，Quest高階機種Quest Pro也有這種功能，雖然Quest 3沒有。他說，接下來的機種，會考慮把眼球追蹤功能放進去。不過查克柏格對這技術不是完全買帳，他相信多重控制器還是比較理想。

查克柏格對Vision Pro的讚美是，以娛樂用途的話，確實比較好。他也喜歡眼球追蹤功能用於執行特定任務時的表現。