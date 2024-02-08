Apple新年影片「小蒜頭」 爺孫情勾勒年輕世代煩惱

劇中融入許多中國傳統文化的符號，例如爺孫一同包包子的畫面。（取自YouTube @Apple）

再過兩天就是農曆新年，在這個華人 最重視的節日，和家人、朋友團聚是最重要的文化核心。蘋果為迎接農曆新年，於上月28日連七年推出以iPhone 拍攝的新年影片「小蒜頭」，這支影片除了在中國取景，也將許多中國文化符號放在影片當中，例如包子、孝道、團圓等，而全片以iPhone 15 Pro Max攝影也令人眼睛為之一亮。

影音來源: YouTube Apple

影片關於一對爺孫的關係互動，講述沒自信的少女得到可以改變容貌的超能力之後，迷失在上海的大城市，直到年關將至，爺爺的到訪才讓她對於自己一直以來對於完美的追求而忘了自己真實的樣貌。全片達15分鐘，除了傳遞過年團圓訊息，也反映了現代社群媒體 時代下，青少年男女總是盯著小小的手機螢幕，窺視、羨慕他人的生活，追求主流樣貌而忘了怎麼做自己。