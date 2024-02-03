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蘋果力推空間運算新品 Vision Pro美國開賣

中央社／舊金山2日電
蘋果Vision Pro 2日在美國開賣，一名顧客在紐約曼哈頓的蘋果專賣店試戴。（路透）
蘋果Vision Pro 2日在美國開賣，一名顧客在紐約曼哈頓的蘋果專賣店試戴。（路透）

急切的消費者今天在蘋果專賣店外排隊，準備掏出3499美元搶購蘋果第一款空間運算設備Vision Pro；這是蘋果自9年前推出Apple Watch後最重要的新品。

法新社報導，虛擬或擴增實境愛好者將這類技術視為繼智慧型手機之後的網路生活新篇章，對他們來說，全球最具代表性的設備製造商蘋果（Apple）推出Vision Pro，或許是一項里程碑。

運輸服務技術公司「優步」（Uber）的軟體工程師卡羅斯（Jose Carlos）在舊金山蘋果專賣店外說：「我真的迫不及待想試用，為應用程式發想新點子…它很貴，但我願意為了嘗鮮而掏錢。」

由於Vision Pro要價不菲，加上科技公司Meta先前推出較便宜的類似裝置卻只獲得不大不小的成功，初期評論不認為這款裝置能帶來顛覆市場的改變，至少目前是如此。

科技新聞網站The Verge寫道，Vision Pro是一款「驚人」的產品，但「也代表一連串相當重大的妥協…不可能視而不見」。

「紐約時報」評論提到，這是一款「出色產品，花了許多年和數十億美元打造」，但「即使試用後，我還是不知道這東西是要給誰用、用來做什麼」。

批評人士承認Vision Pro令人驚豔，並提到它極為高超的影像品質，只用眼睛和手指就能開關漂浮在空中的應用程式也很有樂趣。

但他們也認為，這款頭戴式裝置很重，會弄亂使用者的頭髮，且需要一個笨重的電池組。

蘋果執行長庫克Tim Cook）今天在紐約第五大道上的蘋果專賣店露面，在員工的掌聲中向第一批客人致意。

美國廣播公司新聞網（ABC News）詢問庫克關於Vision Pro的高價位，他說：「這在今天是屬於未來的技術。這是我看待它的方式。」

「但隨著時間過去，誰知道未來會發生什麼事？只是我們認為，這個定價符合它現在的價值。」

本週稍早出刊的時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）封面人物是戴著Vision Pro的庫克。他去年6月在一場活動上揭曉這款裝置，卻沒有親自試用，因而招致批評。

蘋果不願使用與科技怪客和遊戲玩家相關的「虛擬實境」一詞，而是將Vision Pro稱為在「空間運算」方面的初次嘗試。

在廣告中，使用者戴上Vision Pro來工作、與朋友聊天、切換應用程式和看電影。

庫克昨天在法說會中提到，這款裝置將在今年稍晚於其他國家上市。

庫克 Apple Tim Cook

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