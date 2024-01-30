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「AI搶飯碗」成為現實 iPhone出貨量遭分析師唱衰

記者林宸誼／即時報導
知名科技分析師郭明錤最新研報稱，蘋果已下調上游關鍵半導體零元件的2024年iPhone出貨預估至約2億之，年減15%。在全球各大手機品牌中，蘋果可能是下滑幅度最大的一個。圖為蘋果上海旗艦店。(記者林宸誼／攝影)
知名科技分析師郭明錤最新研報稱，蘋果已下調上游關鍵半導體零元件的2024年iPhone出貨預估至約2億之，年減15%。在全球各大手機品牌中，蘋果可能是下滑幅度最大的一個。圖為蘋果上海旗艦店。(記者林宸誼／攝影)

台灣知名科技分析師郭明錤最新研報稱，蘋果已下調上游關鍵半導體零元件的2024年iPhone出貨預估至約2億之，年減15%。在全球各大手機品牌中，蘋果可能是下滑幅度最大的一個。

財聯社報導，郭明錤還提到，與蘋果對比，剛剛發布「AI手機」Galaxy S24系列的三星，則上調了今年的出貨量預期。

郭明錤還對 iPhone 未來的機型做了預測，他認為蘋果公司要到2025 年才能推出「設計變化較大」的 iPhone 新機型，以及更全面和更有特色的生成式 AI 生態或應用。在那之前，這些結構性的問題可能會一直影響蘋果的 iPhone 出貨量和生態發展。

這也代表採用全新設計、擁有更智慧的AI要等明年iPhone 17系列才會看到。

前不久，投行巴克萊也預測，iPhone16系列可能不會有大的改變，沒有更具吸引力的功能或升級。

國際數據公司（IDC）的最新報告顯示，2023 年第4季，大陸智慧手機市場的出貨量達到了約7,363萬支，年增1.2%，這是連續 10 個季度下降之後的首次反彈。但是 2023年全年的出貨量只有約2. 71 億支，年減5.0%，是近10年來的最低點。

據IDC的數據，現在的市場需求主要來自於一線到三線城市的高收入人群。所以，銷量較高的產品主要是蘋果iPhone 15、華為Mate 60、小米14、vivo X100 等各個品牌的高階產品系列。

之前，包括美國投行傑富瑞（Jefferies）的策略師在內的專家們都表示，由於全球最大的智慧手機市場對蘋果最新一代設備的興趣降低，第4季全球iPhone的銷量大幅減少。

iPhone AI 小米

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