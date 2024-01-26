我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克誇讚中車企 憂輾壓全球 稱未見明顯合作機會

月租1700元 洛市可住704平方呎 金山只能住294平方呎

蘋果讓步了 歐盟用戶可經第三方下載App應用程式

中央社／舊金山25日電
蘋果（Apple）25日表示，將允許軟體開發人員在App Store外的地方，讓歐盟用戶下載其應用程式。圖為App Store圖示。（美聯社）
蘋果（Apple）25日表示，將允許軟體開發人員在App Store外的地方，讓歐盟用戶下載其應用程式。圖為App Store圖示。（美聯社）

蘋果（Apple）今天表示，將允許軟體開發人員在App Store外的地方，讓歐盟用戶下載其應用程式。

路透報導，蘋果此舉是因應歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA），該法適用於規範每月活躍用戶超過4500萬、市值超過750億歐元（約817.6億美元）的公司，要求應用程式（App）必須與競爭對手的App相容，並讓用戶可以決定在其裝置上，能預先安裝的App有哪些。

從3月開始，開發者可以在iPhone上提供替代的App商店，不必使用Apple設在App內，佣金高達30%的支付系統。不過，開發者仍須向Apple提交App，以審查網路安全風險和明顯的詐欺行為，且即便他們不利用Apple的任何支付服務，Apple也會向App主要開發者收取「核心技術費」。

電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）在美國對Apple提起反托拉斯訴訟，稱Apple計畫中的改變是「爛到有剩的垃圾」，並指他不認為這些舉措符合DMA規範。

史威尼在社群媒體平台X上連串的發文中說：「Apple提出它可以選擇哪些App商店能與App Store競爭。例如，Apple可以阻止Epic推出自己的App商店Epic Games Store，不讓人透過商店下載要塞英雄，或擋下微軟（Microsoft）、威爾烏（Valve）、Good Old Games或其他（市場）新進者。」

Apple今天發布工具，供開發者開始能為業務安排做出改變，消費者將於3月Apple作業系統iOS的更新中看到不同之處。

Epic和知名串流音樂平台Spotify等公司，多年來一直表示，Apple的佣金和限制阻礙他們的業務。

本月稍早，Apple表示將更改有關在美國將App連結到第三方網站進行支付的規則，好遵守Epic提起的反托拉斯法訴訟中的裁決。但Apple也表示，他們將針對這些連結的收益，收取27%佣金，再加上3%支付處理費，這意味著開發者獲得的經濟利益會很少。

相較之下，在歐盟，開發者能在App Store的App中免費使用第三方支付處理器。Apple還將允許歐盟iPhone用戶選擇預設的網路瀏覽器和非接觸式支付App，這意味

歐盟用戶可以在不使用Apple Pay系統的情況下，進行非接觸式支付。

但即便開發者不使用Apple的App Store或支付系統，仍要每年為每個不同帳號用戶支付0.5歐元的「核心技術費」。

Apple表示，只有大型開發者才會付到這筆費用，但沒有具體說明有多少用戶的開發者才需要支付這筆費用。Apple還說，前100萬個帳戶將免費，也不會向非營利組織、學校、政府收取費用。

App Apple 歐盟

上一則

中國90億人次春運啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

延伸閱讀

蘋果並不差 市調去年第4季及全年在中國手機均拿下第一

蘋果並不差 市調去年第4季及全年在中國手機均拿下第一
歐盟外交代表：以色列不能只靠軍事手段建立和平

歐盟外交代表：以色列不能只靠軍事手段建立和平
歐洲智庫：中歐政經關係今年將持續惡化 歐盟對中將更硬

歐洲智庫：中歐政經關係今年將持續惡化 歐盟對中將更硬
具血氧檢測功能的Apple Watch 美再度禁止進口銷售

具血氧檢測功能的Apple Watch 美再度禁止進口銷售

熱門新聞

「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成