iPhone去年在中國首度稱霸銷量王 無視官方打壓與華為挑戰

蘋果展示iPhone 15 Pro智慧手機。（路透）

蘋果公司的iPhone 在去年首度拿下中國市場最暢銷智慧手機系列寶座，在面臨當地本土激烈競爭且中國政府擴大打壓使用iPhone之際，意外有強勁的表現。

市場研究機構IDC表示，iPhone在去年第4季與2023全年，於中國市場的出貨居冠。此前，包括Jefferies在內，多家分析機構表示iPhone上記在中國銷售趨緩，原因是消費者對蘋果最新一代手機熱情減退。IDC也提到，來自華為 公司等中國國內的競爭加劇，但及時提供折扣與促銷幫助蘋果降低所受傷害。

IDC的數據顯示，蘋果第4季的成功大致是因為銷售下滑的幅度，比競爭同業來得小。

整體而言，蘋果2023年銷售下滑2.2%，比榮耀和Vivo的二位數下滑幅度更小；中國2023年整體智慧手機出貨量下滑5%，達到約2.71億台，是中國近十年來出貨量最低的一年，因為經濟復甦疲軟、消費者情緒低迷。

報告顯示，蘋果去年第4季和2023年全年出貨量都排中國市場首位，但第4季出貨量年比下滑2.1%，市占率降至20%；華為以Mate 60系列重返市場後，立刻回到中國第4季前五大出貨量排名，出貨量比前一年同期大增36.2%，市占率升至13.9%，名列第四。

不過IDC的最新報告顯示，中國第4季智慧手機出貨量約7,363萬台，較一年前成長1.2%，在連續下滑10個月後首次出貨量反彈。