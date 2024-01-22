健康科技比拚 三星跟進蘋果 研發血壓、血糖持續監測

智慧手表是蘋果、三星研發健康科技最主要的表現舞台。（歐新社）

南韓三星 電子努力在健康科技領域與蘋果公司競爭，目前正在研發非侵入式的血糖檢測 ，以及持續檢查血壓的等技術。

三星行動數位健康團隊負責人Hon Pak說，這些健康功能希望應用到三星一系列的裝置之上，包括剛剛宣布的智慧戒指Galaxy Ring。公司的目標是，藉由感測器，讓三星裝置的使用者能對自己身心健康有個整體圖像，相關感測器或是檢測身體上的不同部位，或是安裝在住家裡。

彭博資訊分析，追蹤健康狀況已經是智慧手機與智慧手表的一大關鍵賣點，三星、蘋果、Google都用相關功能吸引消費者、留住顧客。種種追蹤功能當中，能有感測器持續地監測血壓和血糖，將會是特別有價值的突破。

彭博曾經報導，蘋果自2010年左右，就開始投入研發不需要扎指尖取血的血糖值讀取器，至今已經十多年。要商品化，估計還需要好幾年。成功的話，將會是糖尿病患者一大福音。

Pak也表示，「如果我們可以持續監測血壓和血糖，那就進入一個全然不同的賽局」，「我想，大家都在努力要走到那個境界，我們朝那個方向做了很大的投資」。他不願評論具體時間表，只說希望非侵入式的血糖檢測能在五年內，以某種型態問市。

血壓持續監測功能，蘋果計劃今年稍晚，加進它的智慧手表Apple Watch上。Apple Watch並不提供血壓數字，而是通知使用者，他們可能血壓提高了。蘋果大力推動健康科技的過程並不平順，最近就因為血氧測量功能被控侵權，最新款Apple Watch收到禁售令。

三星日前公開短片介紹的智慧戒指Galaxy Ring，預定今年底以前開賣。Galaxy Ring將追蹤使用者的活動和睡眠，未來會增加更多的健康功能。