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AirPods Pro龍年特別款開賣 外觀2特色、功能3亮點

記者黃筱晴／即時報導
AirPods Pro龍年特別款在充電盒與包裝盒上都有著新年生肖代表「龍」圖案。（圖／蘋果提供）
AirPods Pro龍年特別款在充電盒與包裝盒上都有著新年生肖代表「龍」圖案。（圖／蘋果提供）

迎接農曆新年，蘋果再度推出新年限定銷售的AirPods Pro龍年特別款，本體為搭配USB-C接口MagSafe充電盒的AirPods Pro第2代，但充電盒與包裝盒上都有著新年生肖代表「龍」的圖案，售價與一般版本相同，即日起於Apple Store線上商店限量開賣，不管是屬龍的、喜歡龍圖案的，或者單純只是有收集控的，都趕快買起來！

去年底上市、擁有USB-C接口的AirPods Pro第2代，除了可以完美搭配同樣換上USB-C的iPhone 15系列使用，在聆聽體驗上也有3大有感更新，包括可隨著環境和互動狀況在一天之中自動為你調整主動降噪或是通透模式的「適應性音訊」、戴著耳機時若開始說話，就會自動降低媒體音量，並加強你面前的

人的聲音，同時降低背景噪音的「對話感知」功能，還有透過機器學習了解聆聽偏好以及環境條件的「個人化音量」功能。

如果想要單純個人化自己的AirPods，也可以選擇從蘋果官網訂購一般版然後選擇免費鐫刻服務，自行打造專屬圖騰設計，送禮、自用都超有誠意。

AirPods Pro龍年特別款，即日起於Apple Store線上商店限量開賣...
AirPods Pro龍年特別款，即日起於Apple Store線上商店限量開賣。（圖／蘋果提供）
AirPods Pro與充電盒具備IP54防塵、抗汗與抗水功能，USB-C版本的...
AirPods Pro與充電盒具備IP54防塵、抗汗與抗水功能，USB-C版本的MagSafe充電盒配備揚聲器與掛繩孔。（圖／蘋果提供）
觸控控制可讓你藉由在耳機柄滑動來調整音量，並管理各項播放功能。（圖／蘋果提供）
觸控控制可讓你藉由在耳機柄滑動來調整音量，並管理各項播放功能。（圖／蘋果提供）

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