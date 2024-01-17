桑德柏格宣布 今年5月離開Meta董事會

前Meta營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）周三在臉書貼文宣布，計畫今年離開董事會。（路透）

撰有暢銷書《挺與而進》（Lean In）的前Meta營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）周三在臉書 貼文宣布，計畫今年離開董事會。

桑德柏格寫道，「辭去營運長職務後續留董事會，是為了幫助公司的成功過渡」，而今，臉書和Instagram的母公司Meta「業務強大且有很好的定位，感覺這是離開的正確時機」，到5月將不再連任做了12年的董事。Meta執行長查克柏格 在她的貼文下留言，感謝她「多年來對公司和社區做出的非凡貢獻」。

現年的54歲的桑德柏格是在2008年從Google跳槽到Meta前身的臉書，擔任查克柏格副手，協助這家沒什麼營收的新創公司成長茁壯為賺大錢的數位廣告巨獸，自己也躋身矽谷 最傑出女性之一。

但臉書數度捲入數據隱私和用戶安全的爭議，負責內容審核和公共關係的桑德柏格因應對不足而遭負評。她於2022年6月卸下營運長一職，董事是她在這家社群媒體巨擘的最後一個正式職位。不過，她表示往後仍擔任顧問，「會始終不渝協助Meta團隊」。

桑德柏格對未來有何計畫還不明朗。她是堅定的民主黨人，離開營運長職務時，外界揣測她可能進入政壇。自那時起，她反墮胎禁令，包括捐款300萬美元給美國公民自由聯盟（ACLU），並且在以哈戰爭期間與以色列官員一起反性暴力。她也花許多時間做慈善，包括她的非營利事業組織LeanIn.Org發起給11到15歲女生的領導力培訓計畫。