三星推出首款AI手機支援「通話即時翻譯」挑戰蘋果地位

三星展示旗下最新手機產品Galaxy S24。(美聯社)

南韓三星 電子今天在加州聖荷西發表年度旗艦機Galaxy S24系列，具有多個人工智慧（AI ）功能，例如外語通話即時翻譯及「搜尋圈」，試圖挑戰蘋果的地位。

路透報導，根據調研機構國際數據資訊（International Data Corp.），2023年全球智慧型手機 出貨量方面，蘋果超越三星登上龍頭寶座，為2010年以來首次。

為與蘋果競爭，三星年度旗艦機Galaxy S24系列推出AI功能，以吸引消費者，具有兩種語言通話時雙向即時翻譯功能。

三星表示，Galaxy S24系列是首款推出這類功能的智慧型手機。據悉，該功能支援13種語言，是透過三星自己的生成式AI訓練。

除此之外，該系列手機也提供「搜尋圈」（circle-to-search）功能，只要在螢幕上圈起圖像，即可在Google搜尋相關內容。

該系列手機的其他功能還包括AI翻譯，以及將訊息改變成休閒、正式、商務或社群媒體情境等語氣。

Galaxy S24系列共推出3款機種，包括Galaxy S24、Galaxy S24+與Galaxy S24 Ultra。