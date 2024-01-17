比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

微軟 創辦人比爾．蓋茲看好人工智慧（AI ）的發展並非新鮮事，如今他更預期，這項技術將在未來五年內為世人的生活帶來重大改變。

AI的崛起引發了全球數百萬個工作恐將不保的恐懼。國際貨幣基金（IMF）本周說，全世界約四成工作可能受到AI影響。

蓋茲並未全然否定這種觀點，但他認為，若從歷史經驗來看，任何新科技都會帶來恐懼和新機會，「正如我們在1900年的農業生產力一樣，人們會問『嘿，那人們要做什麼？』事實上，有很多新的事情可做，創造出許多新的就業 領域，我們的情況也遠比每個人都務農要好上許多。這次也會是這麼一回事。」

蓋茲在接受CNN訪問時預期，AI將讓每個人的生活都變得更輕鬆，尤其是協助醫生處理文件，「這是他們不喜歡的工作，我們能讓這方面變得非常有效率」。

他說，由於不需要太多新硬體，人們可透過手機、個人電腦等既有連網裝置運用AI。他也表示，OpenAI公司的ChatGPT-4取得的進展十分驚人，因為它會讀寫，「幾乎就像是讓一名白領當家教、提供健康建議、幫忙撰寫程式碼、協助處理技術支援電話。」

蓋茲表示，把這類技術整合到教育與醫療領域，會是一件很棒的事。