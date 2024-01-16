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蘋果手表「血氧測定」功能惹議 傳可變更設計避禁令

中央社／舊金山15日綜合外電報導
圖為Apple Watch Series 9。（歐新社）
圖為Apple Watch Series 9。（歐新社）

蘋果公司新款智慧型手表因涉及與醫療技術公司Masimo的專利侵權爭議，遭美國國際貿易委員會祭出進口禁令。法律文件顯示，美國執法機關認為蘋果可採重新設計的方式繞過禁令。

美國國際貿易委員會（International Trade Commission）發布的進口禁令最初於2023年12月26日生效，適用於蘋果公司（Apple）Series 9和Ultra 2兩種型號的智慧型手表Apple Watch。

蘋果隔天說服美國聯邦巡迴上訴法院暫緩執行禁令，並在對裁定提出異議之際，恢復銷售Apple Watch。

路透社報導，蘋果表示，擬議的重新設計將讓公司繞過針對Apple Watch涉及侵犯Masimo脈搏血氧濃度讀取技術專利權的調查結果。蘋果尚未公開描述設計變更，這可能涉及Apple Watch的軟體更新。

根據Masimo今天向聯邦巡迴法院提交的文件，蘋果告訴美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection），重新設計的Apple Watch「絕對不含脈搏血氧測定功能」。蘋果向海關與邊境保護局提交的文件，以及保護局本月12日做出的決定都尚未公開。

Masimo發言人今天說：「蘋果聲稱其重新設計的手表不含脈搏血氧儀，這是邁向負責的積極一步。」

總部設在美國加州的Masimo指控蘋果在討論合作可能性後挖走其員工，並竊取其脈搏血氧測定技術用於Apple Watch。

蘋果自2020年的Series 6型號開始，就將脈搏血氧測定功能納入其智慧型手表中。

Masimo同年控告蘋果竊取與血氧讀取技術相關的商業機密，侵犯了Masimo的專利。

蘋果也反控Masimo侵犯專利，稱Masimo採取的法律行動是為自家智慧型手表競爭「開闢道路的策略」。Masimo於2022年發表了可追蹤血氧濃度和其他健康指標的W1手表。

Masimo於2021年要求美國國際貿易委員會禁止蘋果進口和銷售涉嫌侵犯其專利的Apple Watch。美國國際貿易委員會2023年做出有利於Masimo的裁定，禁令於12月生效。

在美國國際貿易委員會裁定下，蘋果去年耶誕節前短暫停止在美銷售最新的Series 9和Ultra 2手表，但消費者在亞馬遜（Amazon）、百思買（Best Buy）、好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）等美國零售商仍可買到這兩款手表。

聯邦巡迴法院表示，將暫停實施禁令，同時考慮蘋果的上訴是否應暫緩美國國際貿易委員會的裁定，隨後蘋果這家科技巨擘於2023年12月27日恢復銷售這些手表。

蘋果今天表示，上訴可能會拖上至少1年，公司請求在這段期間暫停實施禁令，預料最快明天就會有決定。

聯邦巡迴法院仍在考慮是否要繼續暫停實施禁令，抑或恢復執行。禁令適用於具有脈搏血氧測定技術且未經重新設計的Series 9和Ultra 2手表。

蘋果自稱可能贏得上訴，還說，若准許禁令持續有效，將對蘋果公司、供應商、社會大眾造成重大損失。

Masimo則稱，若繼續暫停禁令，將損害其業務及聲譽，並打擊科學人員與工程師的「士氣」。

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