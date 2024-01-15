搶救市場？蘋果在中國罕見推促銷 iPhone最多省112美元

蘋果中國官網在15日公告，將於18日至21日開啓「迎新春限時優惠」。(取材自蘋果中國官網)

蘋果中國官網罕見在15日公告，將於18日至21日開啟「迎新春限時優惠」，稱以符合條件支付方式買Apple 指定產品，最高可優惠人民幣800元（約112美元）。外界認為蘋果在中國市場推出降價，可能與手機銷量下滑，要與本地品牌手機爭市場占有率有關。

公告也表示，iPhone 系列如iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13最高可立省人民幣500元。

此外，像13英吋或15英吋MacBook Air（M2晶片）、13英吋MacBook Air（M1晶片）、iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini、Apple Watch SE、AirPods（第三代、第二代）、Apple Pencil（第二代）皆在優惠活動產品之列。而公告也特別指出，這次活動參與優惠的產品「數量有限」。

據中國果粉俱樂部訊息，過往蘋果除返校教育優惠外，幾乎不會在官網舉辦促銷，但近年蘋果開始在中國推促銷。比如2022年底蘋果中國曾推出跨年降價，指定產品最多優惠人民幣1,000元。

外界認為這可能與iPhone15在中國銷量未如預期有關。綜合陸媒此前報導，iPhone15剛推出便在中國有兩波折扣：一波在去年10月底因電商「雙十一」活動逼近，在京東、天貓等蘋果主流線上渠道，降價幅度普遍在人民幣600元起，甚至在拼多多、抖音等平台上，部分產品降幅超過人民幣1,500元；另一波在去年12月22日的京東超級品牌日上，iPhone15價格再度跳水超千元。

華爾街投行傑富瑞（Jefferies）的分析師在一份報告中稱，2024年首周，蘋果的iPhone在中國市場銷量下降了30%。分析指出，蘋果在中國市場2023年年增率跌幅為3%，該跌幅相當於蘋果市場份額下降0.4%。

報告指出，雖然蘋果iPhone 15系列新機型在多個電商平台降價，但其銷量仍在大幅下滑。其中，在拼多多平台，這一系列降價幅度高達16%。

另據市場研究機構BCI數據，去年11月，售價在人民幣4,000元以上中國高端手機市場中，蘋果、華為與小米 分別位居前三，雖然蘋果市場份額仍居第一，但年增率下滑了21.2%，而華為、小米卻分別上漲8.8%和11.8%。

IDC數據顯示，去年第三季雖然蘋果發布新款iPhone 15系列，但市場反應低於預期。蘋果市場份額去年第三季為16.0%，年增率跌4.0%，排名位居第三。