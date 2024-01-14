蘋果「怪物級Mac」傳今年現身 頂規機型將有80顆GPU

Apple首次同時推出三款晶片：M3、M3 Pro 和 M3 Max，為個人電腦打造迄今最先進的晶片。（取材自Apple官網）

蘋果去年推出了M3、M3 Pro和M3 Max等3款晶片 ，大幅提昇了Mac的效能，傳出蘋果今年將發表M3 Ultra晶片，可能會搭載高達80顆的GPU核心（圖形處理器），成為M3系列中效能最強大的晶片。

根據彭博記者Mark Gurman報導，蘋果計畫在今年推出M3晶片的第4款變種，也就是將2塊M3 Max的晶片結合起來，依照蘋果晶片的現有命名規則看來，可能會命名為「M3 Ultra」，推測將擁有32顆CPU（中央處理器），而GPU則是多達80顆，預計將率先應用於Mac Studio，至於Mac Pro也有機會搭載。

Mark Gurman認為隨著產品測試的開始，M3 Ultra晶片的相關資訊會在數月內公布，並且將於2024年某個時候正式發表。

研調機構「TrendForce」呼應了Mark Gurman的說法，並推估M3 Ultra晶片將於今年6月的WWDC開發者大會上發表，同時TrendForce也指出M3 Ultra晶片會使用台積電 的N3E製程製造，將是蘋果首款N3E晶片，目前M3、M3 Pro、M3 Max以及A17 Pro晶片等都是採用N3B製程製造。

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