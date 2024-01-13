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蘋果下一代iPad Pro價格曝光 恐一口氣漲超過700元

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 即時報導
圖為使用iPad示意圖。（取材自unsplash/designmesk）
圖為使用iPad示意圖。（取材自unsplash/designmesk）

蘋果在2023一整年都沒有針對任何一款iPad推出新機型，情況實屬罕見，許多爆料都指出蘋果將在2024年大舉為iPad產品線進行更新，其中下一代iPad Pro將有著大幅度升級，不過傳出售價也會同步跟著提升，甚至可能會一口氣漲逾700美元。

目前多數傳聞都透露下一代iPad Pro將配置OLED螢幕、M3 晶片，還會有全新設計的巧控鍵盤；另外，「9to5mac」則爆料蘋果正努力將MagSafe磁吸充電技術引入下一代iPad Pro，但困難點在於不只要讓iPad Pro支援無線充電，還必須兼顧耐用性。

由於下一代iPad Pro將有許多專屬配備，代表價格也會跟著水漲船高，近期知名爆料者「yeux1122」就在南韓Naver平台曝光下一代iPad Pro的可能售價，其中11吋機型的售價將自1500美元起跳，而13吋機型的起價則會在1800到2000美元之間。

目前現行販售iPad Pro的11吋機型為799美元起，12.9吋機型則是1099美元起，倘若yeux1122的爆料屬實，代表下一代iPad Pro的漲幅至少將達700美元。

蘋果下一代iPad Pro價格曝光　恐一口氣漲超過2萬

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