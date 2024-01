郭明錤：蘋果Vision Pro下月上市初期供應有限 將迅速銷售一空

天風證券分析師郭明錤11日在社群媒體 表示,蘋果的混合實境(MR)頭戴裝置Vision Pro初期產量有限,上市初期將被掃購一空。

郭明錤認為,售價3,499美元的Vision Pro在2月2日上市時,蘋果只會生產6萬至8萬台,他預測將很快賣光,凸顯這款蘋果在Apple Watch後首款重大產品的供應量有多有限。相較下,分析師指出蘋果每年iPhone的出貨量通常約為2.25億支。

對於Vision Pro預購與發售,投資 人該關注什麼 / What investors should look for in the Vision Pro pre-order and launchhttps://t.co/8D1PDILED2