我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

郭明錤：蘋果Vision Pro下月上市初期供應有限 將迅速銷售一空

編譯簡國帆／綜合外電
天風證券分析師郭明錤表示，蘋果Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。(美聯社)
天風證券分析師郭明錤表示，蘋果Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。(美聯社)

天風證券分析師郭明錤11日在社群媒體表示，蘋果的混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。

郭明錤認為，售價3,499美元的Vision Pro在2月2日上市時，蘋果只會生產6萬至8萬台，他預測將很快賣光，凸顯這款蘋果在Apple Watch後首款重大產品的供應量有多有限。相較下，分析師指出蘋果每年iPhone的出貨量通常約為2.25億支。

郭明錤指出，憑藉蘋果核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空，並顯示更久的出貨時間。若沒有，則代表Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功，不利蘋果與相關供應鏈的短期股價表現。

他認為，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，故使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。然而，他也說，新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。

蘋果去年夏季發表Vision Pro，本月僅透過發布新聞稿公布2月起將在美國開放預購，未舉行第二場發表會討論這款品，暗示初期供應有限。華爾街分析師咸認這款裝置近期不會大幅提振蘋果銷售，但將關注消費者的反應，以預測未來版本的銷量。

科技人士已好奇Vision Pro的用途，蘋果去年夏季展示影片的功能包括取代筆電、觀賞3D電影、以及瀏覽全景環境。

華爾街 投資 社群媒體

上一則

1月12日星座運勢 天蠍務必忍耐 摩羯桃花紛飛

延伸閱讀

蘋果CEO庫克去年減薪逾3成 因股票獎勵下滑

蘋果CEO庫克去年減薪逾3成 因股票獎勵下滑
微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座
Apple Vision Pro開賣時間確認 1月19日美國開放預購

Apple Vision Pro開賣時間確認 1月19日美國開放預購
蘋果Vision Pro 2月2日上市

蘋果Vision Pro 2月2日上市

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
1月中旬，3生肖運勢大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。示意圖。（取材自Unsplash／isaac sloman）

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

2024-01-11 20:11
一名在美國工作的28歲工程師主管面試時，遇到一名遭裁員的前亞馬遜主管，讓他有了不同的領悟。（示意圖／Ingimage）

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

2024-01-09 17:13
不同血型的人，對於打掃的接受程度可能也不同。示意圖。（取材自pexels）

4血型誰最不想大掃除？O型愛拖但會收、這血型「做一下就膩了」

2024-01-08 19:43
四生肖2月事業運旺。示意圖。(取材自unsplash/@nullplus)

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

2024-01-09 19:05
眼尖民眾發現同人展對面的「飯店活春宮」。（翻攝自X／@moonblue_jp）

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

2024-01-07 21:46

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出