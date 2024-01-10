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漫威奇異博士現身助陣 三星Galaxy S24呼之欲出

記者陳昱翔／台北即時報導
奇異博士現身助陣，三星Galaxy S24呼之欲出。（圖／三星提供）
奇異博士現身助陣，三星Galaxy S24呼之欲出。（圖／三星提供）

萬眾期盼的 Galaxy Unpacked 即將於美西時間1月17日上午10時登場，三星搶在美國消費電子展開跑前，向世人預告前所未見的行動AI應用。

為隆重迎接 Galaxy 變革新紀元，三星與現正於 Disney+ 獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》（What If...?）第2季主角聯手出擊，於1月8日磅礡登上Sphere巨型戶外LED螢幕。

「奇異博士」現身點亮拉斯維加斯天際線，揭示全球 Galaxy 用戶即將迎來全新的行動AI應用。正如漫威知名角色「奇異博士」發現充滿無限可能的傳送門，Galaxy AI亦將解鎖嶄新的探索之道。

三星電子資深副總裁暨行動通訊事業部行銷負責人 Stephanie Choi 表示：「三星於 Galaxy Unpacked 揭開技術變革的新紀元，我們將AI體驗注入行動裝置，徹底顛覆以往認知。Galaxy AI將賦能用戶全方位生活。此支預告宣傳片展現三星如何攜手科技界的一線盟友，藉由雙方長久以來的特別合作，在行動技術上不斷精益求精、領先群倫。重頭戲即將上場，敬請期待」。

來源：Samsung

三星 AI 漫威

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