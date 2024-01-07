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CES展本周賭城登場 AI PC、AI手機成最大亮點

中央社／台北7日電
CES大展將於1月9日至12日在拉斯維加斯登場。（美聯社）
CES大展將於1月9日至12日在拉斯維加斯登場。（美聯社）

美國CES大展將於本周登場，預料生成式人工智慧AI）在PC、手機等產業的應用將是最大亮點，而混合實境（MR）的相關展出，也為蘋果今年將推出的Vision Pro預先炒熱話題。

一年一度的美國消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES）將於1月9日至12日在拉斯維加斯（Las Vegas）登場，今年邁入第52屆，堪稱年度科技產業風向球；根據官網資料顯示，CES 2024預計將吸引超過13萬人參訪，逾4000家科技廠商參展，規模更勝以往。

儘管OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）將缺席今年的CES展，但OpenAI去年掀起的生成式人工智慧（AI）熱潮仍是此次展覽的最大焦點，而AI PC則擔綱今年的重頭戲。

去年底，英特爾發表具AI功能的Intel Core Ultra處理器後，主要筆電品牌廠已率先發布第一波AI PC。隨著CES將開跑，聯想、戴爾、三星、LG、宏碁、華碩、微星、技嘉等筆電品牌預料都將在CES釋出第二波且規模更大的AI PC新品。

華碩日前已發出邀請函，將於台灣時間1月9日、10日舉辦兩場線上發表會，並暗示有更多AI PC新品將亮相。宏碁近期已推兩款AI PC，分別是AI-Ready筆記型電腦Swift Go 14及Predator Triton Neo 16電競筆電；微星先前也公布Prestige AI系列商務筆電。

此外，AI手機也將是2024年的新主流，研調機構Counterpoint Research推估，今年生成式AI智慧手機出貨量將突破1億支，2027年則預估逾5億支，年複合成長率高達83%。

在CES展開前，高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）已表態，自動生成式人工智慧進入手機行動裝置將會帶動更大變化，目前包含小米、vivo、OPPO等手機品牌都把結合大型自然語言模型的人工智慧加入手機產品，而三星近期將問世的新款年度旗艦機Galaxy S24系列，同樣也會導入名為Galaxy AI的人工智慧應用服務。

除了AI之外，混合實境（MR）也是本屆CES的關注焦點，不少品牌都將端出相關新品，搭上蘋果Vision Pro即將於今年開賣的熱門話題；而高通在美國CES展前則發表 Snapdragon XR2+ Gen 2 處理晶片，專門提供下一代 AR、VR 虛擬實境頭盔使用，除了提及會與三星、Google聯手開發產品，也透露宏達電HTC將採用此晶片打造下一代虛擬實境頭盔，為今年度的ＭＲ大戰揭開序幕。

AI CES 人工智慧

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