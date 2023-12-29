蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術

南韓媒體傳出蘋果頭戴裝置Vision Por第二代，計劃採用RGB OLEDoS技術。 （美聯社）

一份供應鏈 報告顯示，蘋果（Apple ）可能會在預定2027年發表的第二代混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro 2，採用RGB矽晶 OLED（OLED on Silicon，OLEDoS）技術，讓顯示器更為明亮。

目前正在生產，預定明年初上市的Vision Pro，使用的顯示器是白色OLED加彩色濾光層（WOLED+CF）。這種技術因光線需要經過另一個濾光層，最後影像的亮度會有一定減損。

南韓 電子專業媒體The Elec提供的Omdia Outlook報告指出，蘋果計劃2027年將第二代Vision Pro的顯示器改為效率更好的RGB OLEDoS，RGB OLEDoS裡的紅、綠、藍子像素，能同時產生光線與色彩，因而不需要彩色濾光層，整體亮度得以保留。

蘋果第一代Vision Pro使用的WOLED+CF顯示器，仰賴日商Sony供應，Sony能供應的顯示器數量可能攸關Vision Pro出貨量。若升級到RGB OLEDoS，能供應的廠商也還是很有限。目前南韓三星電子旗下一家公司是唯一可以生產這類面板的公司，產品供應給美國軍方。

專門報導蘋果產品消息的媒體AppleInsider分析，雖然還不確定Omdia是否有特殊管道了解蘋果相關供應鏈，但這樣的發展是可能的，因為符合蘋果尋求更好、更亮顯示器的本性。

這份報告推估蘋果Vision Pro 2在2027年推出的時間點，也符合知名蘋果分析師郭明錤先前預估的時點。蘋果2025年可能推出一款較平價的頭戴裝置，但也可能取消，因為蘋果想等RGB OLEDoS這類技術更完善後，改善最初產品。