告Apple Watch侵權 Masimo執行長：願接受蘋果和解但「他們沒打來」

蘋果智慧手表遭ITC裁定侵權。(歐新社)

在蘋果宣布即將停售最新兩款智慧手表後，Masimo執行長基亞尼（Joe Kiani）表示他對與蘋果公司達成和解持開放態度。他領導的醫療設備製造公司已使得蘋果這兩款智慧手表在美國面臨禁令。

基亞尼19日接受彭博電視專訪，被問到是否願意與蘋果公司和解時，他說「簡短的答案是肯定的」，但不願透露希望向蘋果尋求多少和解金。基亞尼說「願意與他們合作改善他們的產品」。

基亞尼說 :「他們沒有打電話來。」「一個巴掌是拍不響的。」

美國國際貿易委員會（ITC）稍早裁定蘋果智慧手表Apple Watch侵害Masimo公司有關血氧測試的兩項專利權，而對Ultra2和Series 9這兩款手表的進口禁令將在12月25日生效。這項禁令只適用蘋果直營零售管道，因此Best Buy、Target和其他零售業 者仍可繼續銷售這些產品。然而，最新情勢讓蘋果必須在最重要的耶誕購物季把最暢銷之一的產品下架，而蘋果上年度靠Apple Watch賺進約170億美元營收。

基亞尼說 :「這些傢伙當場被抓到。」

這位醫療產業資深人士表示，他上一次與蘋果談話是在2013年，當時這家iPhone製造商討論收購他的公司或聘請他為內部技術工作提供幫助等事宜。他表示，任何和解談判都需要包含「誠實的對話」和道歉。

蘋果發言人表示，ITC的裁決是錯誤的，應予撤銷。該公司計劃對此提出上訴。

不過，蘋果已在為禁令做準備，宣布相關產品計畫於周四起在蘋果官網停止銷售，實體店則於24日平安夜停售。

基亞尼形容蘋果此舉是「噱頭」，藉此施壓拜登 政府行使對禁令的否決權。美國總統有能力介入並撤銷ITC的禁令。

基亞尼表示：「這並非是不小心侵權，而是蓄意竊取我們的智慧財產權」，「我很高興世界現在可以看到我們才是這些技術真正的發明者和創造者」。

他指責蘋果雇用了他團隊中的20多名工程師，還讓其中一些工程師薪酬翻倍，讓他們為Apple Watch開發類似的醫療技術。

基亞尼說：「蘋果原本可以樹立榜樣，正確做事、做好事，他們原本不必挖我們的人」，「我們原本可以與他們合作」。

蘋果公司在一份聲明中表示，其團隊「孜孜不倦創造產品與服務，用產業領先的健康、保健和安全功能服務使用者」。「蘋果強烈不認同該命令，正追求一系列法律與技術選向，確保Apple Watch可提供給消費者。」蘋果還表示，該公司認為Masimo展開法律戰，是要為自家的智慧手表上市鋪路。

根據彭博稍早報導，蘋果正為Apple Watch修改軟體，相信能解決這項糾紛。

基亞尼在受訪時認為這個點子沒用，「我認為這行不通，也不應該行得通，因為我們的專利與軟體無關，而是與帶軟體的硬體相關」。