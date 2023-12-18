蘋果頭疼…如何拯救170億美元手表業務 靠和解或軟體更新？

蘋果零售店展示Series 9 Apple Watch。（歐新社）

蘋果智慧手表產品Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 只剩下幾天就要面臨美國銷售禁令，蘋果公司正在規畫如何挽救這項170億美元的業務，考量的方案包括軟體修補與其他可能解決辦法。

蘋果的工程師正忙著調整Apple Watch上測量血氧水準的演算法。此前， Masimo公司主張蘋果智慧手表產品的血氧測試功能侵害其專利。根據知情人士透露，工程師們正在調整判斷血氧濃度的技術與資料呈現給使用者的方式。

這項工程任務的風險遠高於蘋果以往任何一件案例。雖然蘋果先前也曾因法律糾紛，部分產品在某些國家也遭到禁賣，但這一回的禁令卻將衝擊蘋果在耶誕節檔期於美國市場的最暢銷商品之一。如果白宮 沒有在最後一刻否決禁令，美國國際貿易委員會（ITC）所實施的禁令將在12月25日生效。

一種解決辦法是，蘋果能與Masimo公司和解，但這是蘋果通常不願採取的做法。此外，兩家公司顯然也沒有進行和解交涉。目前而言，蘋果聚焦修改其技術，試圖獲得監管機構認可。

如果禁令成立，蘋果將推動一系列法律和技術選項。蘋果已經調整商店的銷售，向零售管道發出新訊息，促銷蘋果手表，同時不要展示出Series 9和Ultra 2這兩款被禁賣手表的照片。蘋果低階的SE手表依然能繼續銷售。

蘋果計畫本周四（21日）在官網上停售上述兩款手表，並在12月24日前將產品從大約270家實體門市下架。

蘋果內部的作業顯示，該公司相信進行軟體調整，就足以讓這兩款產品重新上架，而不用執行更複雜的硬體修改。但這次專利糾紛的核心主要牽涉硬體，包括裝置如何把光線射入皮膚以衡量人體血管內的血氧量。

蘋果一名發言人說，公司正努力要向美國海關當局提交一項權宜辦法。海關是負責審核讓產品重回市場的調整做法的主管機關。

Masimo已表示，軟體修補將不足以彌補侵權行為，「硬體必須調整」。

ITC的銷售禁令形式為禁止進口，這使得蘋果無法在美國銷售這兩款產品，因為蘋果仰賴海外供應智慧手表的零組件與組裝。

雖然蘋果正同時努力投入硬體和軟體方面的修補，但需要一段時間才能讓新技術上市，其一理由是蘋果內部的軟體測試流程冗長，必須確保任何調整不會影響智慧手表的其他功能。此外，由於涉及醫療用途，相關調整也可能需經外部測試。

一名熟知蘋果營運內情的人士透露，如果蘋果必須從智慧手表上移除硬體，要花至少三個月的時間才能生產新款並出貨。這還不包含海關當局批准相關調整所需的時間。

蘋果是在2020年首度將血氧測試功能加入Apple Watch Series 6。當時新冠疫情肆虐，一些醫師會利用血氧濃度來評估病毒影響病人的呼吸功能。

蘋果手表會全天候監測使用者的血氧濃度，使用者花約15秒就能取得當前讀數。Series 7和Series 8都包含這項功能，但蘋果已經停賣Series 7，至於Series 8仍在銷售，若禁令生效，這些銷售也必須停止。

ITC的禁令只適用蘋果直營管道，因此沃爾瑪、百思買（ Best Buy）和Target等第三方零售業者仍可繼續銷售這些產品。前兩家業者18日表示，他們沒有停賣計畫。

分析師估計，蘋果智慧手表在2023年度產生169億美元營收，遠高於五年前的91億美元。雖然和智慧手機 iPhone賺進的2,000億美元營收相比，規模相對來得小，但也幫助把消費者留在蘋果生態圈中。