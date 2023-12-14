蘋果M3 Pro在AI測試能勝Nvidia RTX 4090？他實測結果是這樣

蘋果在今年10月發表三款晶片：M3、M3 Pro和M3 Max。（美聯社）

在近期一場評測蘋果MLX機器學習架構的測試中，一項指標顯示搭載了新的蘋果晶片 的Mac如何與輝達 （ Nvidia）GeForce RTX 4090顯卡在一項AI 基準測試中競爭。

AppleInsider網站報導，蘋果在12月6日發表MLX，這是專為蘋果晶片設計的開源架構，可讓AI開發人員在他們的專案內建置、測試、使用與強化性能。

開發人員韋倫斯（Oliver Wehrens）近期分享在蘋果晶片M1 Pro、M2和M3晶片上使用MLX架構的結果，並且與輝達的RTX 4090顯卡作比較。

韋倫斯利用OpenAI的語音辨識模型Whisper進行測試，主要測量轉錄10分鐘音檔所需的時間。結果顯示，蘋果M1 Pro晶片無法達到輝達顯卡的表現，花了216秒才能處理這段音檔，相較下，輝達的RTX 4090顯卡花了186秒。

然而，較新的蘋果晶片在這項測試中的表現卻比輝達更佳。舉例來說，另一名測試者在配備76個繪圖處理器（GPU）的M2 Ultra和配備40個GPU的M3 Max上處理相同的音檔，發現這些晶片的語音轉錄時間比Nvidia GPU的更短。

M3晶片雖然表現良好，但事實上，當使用合適的優化基準工具後，輝達的產品能將其處理時間縮短非常多。

根據輝達最佳化工具的新結果，這個音檔的轉錄可是8秒內完成，M1 Pro耗時263秒，M2 Ultra耗時95秒，M3 Max耗時100秒。

AppleInsider的報導指出，雖然蘋果晶片在執行這項測試時的功耗方面成績亮眼，但要在這項AI基準測試中，蘋果要追上輝達，仍有許多改善的空間。