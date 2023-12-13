特斯拉人形機器人Optimus再進化 能拿雞蛋還會深蹲

特斯拉研發的人形機器人Optimus在工廠內走動，一旁停著Cybertruck。 （取材自X平台）

特斯拉 （Tesla）在X平台的官方帳號下，發布了一段最新影片，展示對於Optimus人形機器人原型所做的改進。影片中Optimus可以靈巧拿起雞蛋 ，最後還有兩個Optimus在閃爍的燈光下，隨著電子音樂起舞。

彭博資訊報導，人形機器人是特斯拉開發人工智慧 （AI）的嘗試之一，利用訓練有素的神經網路來執行基本任務。

這段最新釋出的展示裡，特斯拉表示，已將Optimus的重量減輕10公斤（22磅），並展示了機器人靈巧地拿起放在雞蛋盒裡的一顆雞蛋，換到另一隻手一然後把蛋完好放入蒸蛋器的過程。特斯拉說，Optimus所有手指都有觸覺感應。在今年9月發表的另一段影片中，Optimus能夠按顏色對積木進行分類。

Optimus仍然是一個開發中的概念，一年前初亮相時還給人平平無奇的觀感，當時需要特斯拉的工作人員將原型機移到合適的位置。

這段最新的影片還顯示，Optimus在特斯拉工廠內行走，附近停著Cybertruck，它還能在健身房內做深蹲。

特斯拉在官網站上表示，這款人形機器人的目標是替代人類執行不安全或枯燥的任務。