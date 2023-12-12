我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

微軟發表Phi-2小語言模型評測報告 聲稱完勝對手

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟執行長納德拉在上月Microsoft Ignite活動上，發表Phi-2模型。(路透)
微軟執行長納德拉在上月Microsoft Ignite活動上，發表Phi-2模型。(路透)

微軟（Microsoft）研究部門周二發表小型語言模型（SLM）Phi-2的評測報告，以「小語言模型的驚人力量」為題，指出Phi-2在各類測試中展現良好理解與聽懂語言的能力，表現勝過是它25倍大的其他對手模型。

微軟在上個月的Microsoft Ignite活動中，首次發表Phi-2模型，執行長納德拉那時特別強調，它以一小部分的訓練資料，就能達最高水準表現。

GPT、或是Google的Gemini等人工智慧（AI）系統，是使用大型語言模型（LLM）。SLM跟他們不同，是以較少的參數、較少的電腦運算來運作。這樣的小型AI模型，雖然不能生成LLM那麼多的人工智慧，對於特定的任務，卻是很有效率。

微軟說：「Phi-2只有27億個參數，在多個總合基準上，表現比70億參數的Mistral和130億參數的Llama-2 都還要好。」Mistral是法國新創AI公司的產品，Llama-2是臉書母公司Meta的模型。微軟也用Phi-2把Google新發表的AI模型Gemini Nano 2比下去，微軟表示，Phi-2雖然小，但表現與Gemini Nano 2相當或更好。

Gemini Nano 2是Google押注多模型LLM，所發表的最新一款可在本地運作的AI系統，預計要取代Google大部分服務中的PaLM-2。

微軟的AI策略不只在開發模型，也為AI特別設計了Maia、Cobalt晶片，這顯示微軟想要全面整合AI與雲端運算。特製的晶片要將AI任務做最佳發揮，支持微軟調和軟硬體能力的願景，準備與Google的Tensor，以及蘋果的M系列晶片，直接競爭。

Phi-2這類小型語言模型可在本地運作，跑系統所需的設備等級不必太高，甚至有可能在智慧手機就能運行，一旦成真，新的應用就會更廣。

AI 微軟 Google

上一則

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

延伸閱讀

晶片淘金熱逐漸退潮 今年有1.09萬家中國晶片公司消失

晶片淘金熱逐漸退潮 今年有1.09萬家中國晶片公司消失
發展AI需仰賴大量核電 微軟爭取加快申請程序

發展AI需仰賴大量核電 微軟爭取加快申請程序
雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片

雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片
2024將是AI百家爭鳴的一年

2024將是AI百家爭鳴的一年

熱門新聞

有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
圖為天生領導者示意圖。(ingimage)

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

2023-12-08 19:31
示意圖/ingimage

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

2023-12-08 18:10
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

2023-12-07 03:40
今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包