我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

南加華人超狂聖誕裝飾 她把住家變打卡熱點

iPhone 15 Pro「空間影片」新功能上線 2設定立即開拍

記者黃筱晴／即時報導
為獲得最佳效果，建議使用者在拍攝空間影片時保持iPhone穩定，並尋求平衡的照明條件。（圖：Apple提供）
為獲得最佳效果，建議使用者在拍攝空間影片時保持iPhone穩定，並尋求平衡的照明條件。（圖：Apple提供）

蘋果今日正式推出iOS 17.2更新，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的使用者現在更新到最新版本後，即可開始錄製「空間影片」，這項突破性的新功能可以幫助使用者捕捉生活中的珍貴時刻，記錄下來的珍貴回憶，將可以栩栩如生地在明年初即將上市的Apple Vision Pro上重溫。

更新需要先在「設定」中的「格式」裡先啟用空間影片拍攝功能，即可以運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max原本的相機系統以3D方式捕捉喜愛的時刻。空間影片在標準動態範圍內以每秒30影格的1080p格式拍攝。透過先進的運算攝影技術和HEVC壓縮，1分鐘的空間影片約為130MB，檔案大小算是非常精巧。

在iPhone上拍攝空間影片就像在iPhone上拍攝一般影片一樣簡單，開啟相機App 並選取「錄影」模式，將iPhone轉至橫向，點按右下角Vision Pro圖樣的「空間影片」標誌，然後點按錄製。iPhone會開始用主相機和超廣角相機錄製影片，並將超廣角相機的視野縮放至吻合主相機的視野，然後將內容儲存至單一影片檔中。

空間影片運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的主相...
空間影片運用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的主相機與超廣角相機以橫向拍攝。（圖：Apple提供）

在iPhone和其他裝置上，空間影片顯示為一般2D影片，並可以像任何其他影片一樣使用「訊息」等App進行觀看或分享。使用者可以在照片App的全新「空間」相簿中找到他們拍攝的所有空間影片。因為檔案大小還是比傳統影片稍大，建議使用者可以透過iCloud，將所有空間影片都將跨裝置同步儲存。

空間影片在Apple Vision Pro中變得栩栩如生。明年初開始，使用者將能...
空間影片在Apple Vision Pro中變得栩栩如生。明年初開始，使用者將能夠在Apple Vision Pro上以非凡的深度重溫生活中的珍貴時刻。（圖：Apple提供）

透過iCloud，使用者將能夠在「照片」App中存取整個圖庫，並以真實大小比例觀看具有絢麗色彩和驚豔細節的影片。未來在Apple Vision Pro上，空間影片可以在視窗中播放，也可以擴展為沉浸式檢視模式，在觀賞時將使用者帶回影片中的時刻。有意抓緊潮流一上市就購入Apple Vision Pro的民眾，現在就可以開始用iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的「空間影片」功能拍影片！

iPhone App Apple

上一則

孩之寶將裁員近20%人事 歸咎購物旺季銷售疲軟

下一則

MLB／大谷翔平明年穿17號？道奇官網推新商品暴雷

延伸閱讀

iPhone新功能NameDrop 恐洩漏隱私 警：家長當心

iPhone新功能NameDrop 恐洩漏隱私 警：家長當心
WSJ：蘋果聯手鴻海、塔塔 目標iPhone印度製造占比25%

WSJ：蘋果聯手鴻海、塔塔 目標iPhone印度製造占比25%
蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone

蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone
逼你換新機？南韓用戶控「iPhone更新後被降速」 法院判賠結果曝

逼你換新機？南韓用戶控「iPhone更新後被降速」 法院判賠結果曝

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
圖為天生領導者示意圖。(ingimage)

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

2023-12-08 19:31
示意圖/ingimage

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

2023-12-08 18:10
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

2023-12-07 03:40

超人氣

更多 >
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元

未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元