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Z世代讓拍立得大復活 富士軟片Instax業績3倍於10年前

編譯劉忠勇／綜合10日電
抓準Z世代掀起「復古」風潮，日本富士軟片控股公司旗下Instax手機印相機事業銷售額持續成長。（路透）
抓準Z世代掀起「復古」風潮，日本富士軟片控股公司旗下Instax手機印相機事業銷售額持續成長。（路透）

富士軟片控股公司抓住Z世代掀起的立可拍熱潮，旗下Instax手機印相機事業銷售額持續成長，如今看好下一個會計年度將銷售成長至1500億日圓（約10.1億美元），較今年度成長約15%，將是連續四年創下新高，且三倍於10年前。

富士軟片注意到年輕一代時興拍照當下即可列印成相片的復古新鮮感，希望藉由推出新款Instax相機和適用於智慧手機的無線列印機來提升業績。

去年9月，富士軟片推出一款Instax應用程式，讓主題公園、飯店等商家可以利用此應用程式，使用客製化模板來列印照片。

富士軟片也正在擴大製造底片的產能，成為相機銷售過後持續不斷的營收來源。

富士軟片社長後藤禎一告訴日經新聞：「我們正處於供不應求的狀況。」

富士軟片2022年斥資20億日圓，在靠近神奈川縣的工廠增加生產設備，也計畫在明年下半年於同一座廠投資450萬日圓來替設備升級。2025會計年度的產能將比2021會計年度高出大約40%。

富士軟片估計，全球使用的Instax相機多達數千萬部，每年大約拍攝10億張照片。全球每年有數兆張照片是用手機拍攝的，富士軟片看見其中印製照片尚有龐大未開發需求空間。

Instax為富士軟片的影像部門貢獻數百億日圓的營業利益，營業利益率約為20%，是富士軟片各部門最高的。

歐洲和美洲是Instax最大的市場，亞洲居於其後。富士軟片2021年12月推出的高階Instax Mini Evo持續受到歡迎，推出兩年後，4月到9月銷售仍較去年成長一倍。

市調業者博報堂研究主管 Keigo Bove解讀這個現象：「社會越講求高效，反作用轉移至低科技事物就越強烈，這些東西效率雖低，卻能讓人享受自己獨特的體驗。」

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