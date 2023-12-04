三星將發表全球第1款AI筆電 傳15日左右亮相

三星傳出本月中將發表全球第一款AI筆電。（路透）

南韓媒體Businesskorea報導，三星 電子準備在12月中發表全世界首款人工智慧（AI ）筆電，樂金電子（LG Electronics）、惠普（HP）也計畫推出AI筆電，可能引發年底的筆電大戰。

Businesskorea報導報導指出，根據產業消息人士在12月3日透露的說法，三星電子準備在12月15日左右發表旗艦筆電Galaxy Book 4系列，主打搭載英特爾新一代「Core Ultra」處理器。這一新產品發表的時間點較前一代提前約一個半月，這被視為是要確保這款產品身為「第一款AI筆電」的象徵性地位。

這款筆電將搭載的Core Ultra，是把神經網路處理器（NPU）整合到系統單晶片 （SoC）的第一款英特爾處理器，它不需要連結網路，就可以處理多重AI操作。

特別的是，三星電子顯然把運用自家名為Samsung Gauss專用AI模型的手機內建AI技術用在Galaxy Book 4系列上。這種內建式AI技術消除了要把蒐集到的資訊傳輸到一台中央伺服器的必要性，因而使處理速度加快，而且更加安全。Galaxy Book 4系列預期在本月底或下月初開賣。

先前也有報導說，LG電子和惠普也正在準備主打搭載Core Ultra處理器的AI筆電，現在正考量推出的時間。