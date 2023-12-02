搜尋欄當計算機、秒還原輸入…蘋果員工曝iPhone七大隱藏功能
網紅泰勒（Tyler Morgan）自稱曾在蘋果公司（Apple）工作多年，經常在網路上分享鮮為人知的智慧型手機知識，獲得廣大人氣；近日他公布7大「iPhone隱藏功能」，包括鍵盤搜尋欄當計算機、1秒還原輸入等，提供給還沒察覺到的果粉。
1.快速拍攝影片
紐約郵報報導，泰勒在Tiktok擁有逾80萬粉絲，近日他發布影片分享7大「iPhone隱藏功能」，目前已累積1430萬次觀看；首先是「快速拍攝影片」，當開啟相機應用程式時，預設情況下均為靜態相機功能，若想拍攝影片無須滑到錄影模式，只需「長按快門」，數秒後即會自動拍攝，在按住快門的同時上下滑動也可拉近拉遠，鬆開後則結束拍攝。不過先前有專家指出，此法僅適合拍攝數秒的短片，若長時間拍攝，還是建議切換至錄影模式。
2.輕鬆單手打字
長按鍵盤上的「地球」圖示，依照慣用手選擇下方的鍵盤類型，便可切換成「單手模式」打字，切回來時只要再點選一次地球圖示，並選擇中間鍵盤即可。而螢幕也有「單手模式」，首先要開啟輔助設定裡的觸控，若iPhone是有Home鍵版本，只需輕點Home鍵兩下開啟；無Home鍵則只要在螢幕下緣向下滑，就可開啟。
3.螢幕錄影加旁白
長按螢幕錄影鍵，便會看到麥克風，點選開啟即可。
4.用3D Touch調整設置
例如，選擇網路時，無須進入設定頁面，只需「長按」網路鍵，便可直接選擇。同理，調整手電筒亮度時，只需長按手電筒鍵即可。
5.快速計算
鍵盤的搜尋欄就可當計算機，無須開啟計算機程式。
6.一次選取多條訊息
簡訊欄中，若要一次選取多條訊息，無須逐條點選，只需「2根手指同時向上滑動」即可。
7.一秒還原輸入
若不慎手殘把辛苦打好的訊息刪掉，只需左右搖晃iPhone，便會跳出「Undo Typing」（還原打字）提示，只需點選Undo（還原），就能一秒回復刪除內容。
@hitomidocameraroll How many did you know this time? #apple #iphonetips #iphone #ios #iphonetricks #ios17 #trythis #settings #tech ♬ Golden Hour: Piano Version - Andy Morris
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