ChatGPT滿周歲 全球造訪量衝到17億次 接下來呢？

去年11月30日誕生的OpenAI聊天機器人ChatGPT已滿周歲。（路透）

11月30日是聊天機器人ChatGPT 誕生滿一年的日子。2022年的這一天，OpenAI 推出ChatGPT，人們可以自由提問並獲得回應，感覺就像與另一個人對話。

ChatGPT神速暴紅。據悉五天就有100萬用戶，兩個月後，2023年1月，瑞銀集團研究顯示該應用的月活躍用戶數突破1億。而根據Similar Web分析，到今年10月，ChatGPT全球造訪量大約是17億次。

一年前與現在相比

過去一年，大家利用ChatGPT完成了各式各樣的任務，包括撰寫電子郵件和履歷，甚至是創建價值六位數的企業。隨著人們使用AI聊天機器人的方式千變萬化，該技術也不斷演進。

一年前，ChatGPT僅有一個免費版本，針對用戶問題提供詳細的文本回覆。現在，有ChatGPT Plus可供訂閱，付費用戶可以新版AI聊天機器人ChatGPT-4互動。

OpenAI 表示，ChatGPT-4經更多數據訓練，錯誤回覆較少，比起早期模型更能理解「微妙指令」。它可以看、聽、說，所以用戶透過行動app與之進行語音對話，並分享圖片，供其分析處理和回覆。例如，你拍一張花的照片，可以問ChatGPT這是什麼植物、該如何照料。

OpenAI前一陣子剛經歷高層人事變化。11月17日，這家新創公司將執行長奧特曼趕下台，但數百名員工聯名上書威脅跟隨奧特曼集體跳槽微軟，不到一周奧特曼回鍋復職。本周三，OpenAI宣布，投資130億美元的金主微軟在董事會取得一個席位但無投票權。

ChatGPT對產業的影響

ChatGPT推出後一年之中，部分科技業領頭公司也發布自家的AI驅動的傳訊應用程式。今年2月，Google推出它的聊天機器人Bard，它由專有大型語言模型驅動，利用網路資訊以對話方式回應用戶輸入的提示，還能與Google旗下的Gmail、Docs和YouTube等工具連接，生成個性化答覆。11月，亞馬遜發布自己的AI聊天機器人Q，主要是協助員工簡化工作任務。

未來，你可能擁有一個個性化聊天機器人，能滿足你的特定需求。OpenAI在11月6日宣布，用戶可以為特定目的，例如解釋棋局或提升寫作技巧，創建客製化ChatGPT，還能將自己的聊天機器人分享出去。

哥倫比亞大學工程與數據科學教授Hod Lipson受訪表示：「他們在創造一個市場，讓企業和個人得以創新，玩轉這種令人難以置信的AI形式。」

ChatGPT和生成式AI的下一步

ChatGPT可能幫助普及AI聊天機器人，這是經過大量數據訓練、能創建新內容的生成式AI技術。但根據紐約大學教授Jamyn Edis，生成式AI過去一年雖發展迅速，但可能無法持續這樣的速度，因為「你需要大量數據餵養機器」，但等數據累積到一定程度，所有新內容都基於舊內容，就可能變成「一條追逐自己尾巴的狗」。

至於OpenAI，則在11月9日的部落格文章裡表示，該公司目標是要創建公共和私人數據集，協助AI模型更深入地了解各種主題、語言和文化，以便「最大限度地協助每個人」。

另外，根據知情人士，OpenAI仍在洽談出售股權的交易，這家AI先驅公司的估值可能因此達到860億美元。該公司目前仍堅持讓員工能透過要約收購出售持股，同時給予潛在參與者額外一個月的時間，直至1月5日，決定是否參與。