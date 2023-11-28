我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

華為預計明年上半年推出P70手機 出貨量估衝上1500萬支

記者林宸誼／即時報導
華為Mate60 Pro銷售熱潮，引領中國智慧手機市場復甦。(美聯社)
華為Mate60 Pro銷售熱潮，引領中國智慧手機市場復甦。(美聯社)

中國天風國際證券知名智慧手機分析師郭明錤在網上發文，表示華為預計在2024年上半年推出新款旗艦機型P70系列，包括P70、P70 Pro與Pro Art。受益於相機規格升級與麒麟晶片，他預估P70系列2024出貨量年增230%，至1,300到1500萬支。

快科技報導，華為P70系列將同時推出三個版本，預計搭載自研麒麟晶片，明年上半年登場。郭明錤指出，P70系列出貨量受益於相機規格升級（採用潛望長焦鏡頭），以及改用自主研發的麒麟晶片，因此會有顯著增長。

他表示，如果當前強勁的手機庫存回補需求可持續到明年上半年，P70系列的出貨量在2024年將強勁增長230%，至1,300萬到1,500萬支。

即使庫存回補需求在明年上半年放緩，P70系列的出貨量，也將增長150%，至1,000到1,200萬支。

先前有消息稱，華為P70系列的中國國產化配件率將進一步提升，將採用自研的CMOS影像感測器，以擺脫對外部供應商的依賴。

華為的Mate 60 Pro是至今為止，中國國產化率最高的手機，超過90%。不過日本商業調查公司Fomalhaut Techno Solutions，拆解華為於8月在中國推出的高階機型Mate 60 Pro，仔細分析零件成本與來源後發現，中國製造零件比例按金額計算達到47%，比3年前的機型Mate40 Pro，提高了18個百分點。

該項調查指出，Mate60 Pro零件中單價最高的OLED顯示器，供應商為京東方，前一代Mate40 Pro為南韓LG Display，此一改變對中國國產化率的影響非常突出。

中原證券指出，華為Mate60 Pro銷售熱潮引領中國智慧手機市場復甦。由於下游需求回暖，消費電子領域晶片設計公司今年第3季業績明顯復甦，隨著終端廠商庫存去化逐步完成及宏觀經濟環境改善，2024年全球智慧手機市場或許恢復增長，供應鏈廠商將延續復甦態勢。

華為 晶片 證券

上一則

父親80大壽堅持要吃「迴轉壽司」 兒一問道出浪漫內情

延伸閱讀

華為與阿聯酋合作有安全威脅？中外交部：美方經濟脅迫

華為與阿聯酋合作有安全威脅？中外交部：美方經濟脅迫
華為進軍汽車產業新動作 聚焦智慧駕駛系統研發

華為進軍汽車產業新動作 聚焦智慧駕駛系統研發
華為、長安合資成立公司 攻汽車智慧化

華為、長安合資成立公司 攻汽車智慧化
華為進軍汽車產業新動作 將設新公司聚焦智慧駕駛系統

華為進軍汽車產業新動作 將設新公司聚焦智慧駕駛系統

熱門新聞

示意圖。(ingimage)

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2023-11-28 00:55
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

2023-11-25 20:22
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖。（ingimage）

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

2023-11-21 19:05
打掃環境示意圖。(ingimage)

什麼血型家裡最乾淨？AB型斷捨離魔人、O型全塞抽屜、這血型從不整理

2023-11-24 19:10
亞馬遜宣布已啟動人工智慧培訓計畫，將在2025年之前培訓至少200萬人。(路透)

亞馬遜推免費AI課程 「任何人都能報名」 培訓200萬人才

2023-11-21 21:17

超人氣

更多 >
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品