華為預計明年上半年推出P70手機 出貨量估衝上1500萬支

華為Mate60 Pro銷售熱潮，引領中國智慧手機市場復甦。(美聯社)

中國天風國際證券 知名智慧手機分析師郭明錤在網上發文，表示華為 預計在2024年上半年推出新款旗艦機型P70系列，包括P70、P70 Pro與Pro Art。受益於相機規格升級與麒麟晶片 ，他預估P70系列2024出貨量年增230%，至1,300到1500萬支。

快科技報導，華為P70系列將同時推出三個版本，預計搭載自研麒麟晶片，明年上半年登場。郭明錤指出，P70系列出貨量受益於相機規格升級（採用潛望長焦鏡頭），以及改用自主研發的麒麟晶片，因此會有顯著增長。

他表示，如果當前強勁的手機庫存回補需求可持續到明年上半年，P70系列的出貨量在2024年將強勁增長230%，至1,300萬到1,500萬支。

即使庫存回補需求在明年上半年放緩，P70系列的出貨量，也將增長150%，至1,000到1,200萬支。

先前有消息稱，華為P70系列的中國國產化配件率將進一步提升，將採用自研的CMOS影像感測器，以擺脫對外部供應商的依賴。

華為的Mate 60 Pro是至今為止，中國國產化率最高的手機，超過90%。不過日本商業調查公司Fomalhaut Techno Solutions，拆解華為於8月在中國推出的高階機型Mate 60 Pro，仔細分析零件成本與來源後發現，中國製造零件比例按金額計算達到47%，比3年前的機型Mate40 Pro，提高了18個百分點。

該項調查指出，Mate60 Pro零件中單價最高的OLED顯示器，供應商為京東方，前一代Mate40 Pro為南韓LG Display，此一改變對中國國產化率的影響非常突出。

中原證券指出，華為Mate60 Pro銷售熱潮引領中國智慧手機市場復甦。由於下游需求回暖，消費電子領域晶片設計公司今年第3季業績明顯復甦，隨著終端廠商庫存去化逐步完成及宏觀經濟環境改善，2024年全球智慧手機市場或許恢復增長，供應鏈廠商將延續復甦態勢。