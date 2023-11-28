你也是嗎？Google Drive雲端資料消失 驚回「最初狀態」

(取自Google Drive)

據《9To5Google 》報導，近期不少Google Drive雲端 硬碟用戶遇到儲存檔案與資料消失，有人不僅是這幾個月的檔案受影響，甚至帳號幾乎回到了最初建立的情形，目前Google已發現此狀況並調查中。

一位用戶名為Yeonjoong幾天前在官方Google Drive雲端硬碟說明論壇中發文，說明他在Google Drive中的檔案消失，帳號回到了2023年5月的狀態，也就是2023年5月至今天的資料通通不見。除此之外，他表示不曾與他人共享檔案、沒有手動刪除資料、在垃圾桶也找不到任何不見的檔案，而照著韓國Google支援團隊的恢復方式也無法成功救回。

貼文一出，至今已有數百位用戶遇到相同問題。許多用戶表示這問題不只是發生在單一裝置上，用其他裝置登入後也發現檔案不見、無法找回這一段時間的資料，帳號就像是回到過去某段特定時間。

Google目前已經發現問題並著手調查中，據Google官方回覆，問題目前出在Google Drive雲端硬碟電腦 版，版本介於於v84.0.0.0至84.0.4.0。提醒用戶當前不要點選「取消連結帳號」，也不要刪除或移動電腦裡「DriveFS」資料夾中的檔案。如果電腦有足夠的空間可以先複製備份 該資料夾。