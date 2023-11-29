谷歌帳號2年未用小心不保 官方12月起刪閒置帳號

谷歌將從12月起刪除閒置達兩年的帳戶，但含有禮品卡餘額、用於購買谷歌產品等的帳戶不受影響。(美聯社)

您有一段時間沒有使用過的谷歌 (Google )帳號嗎？谷歌5月更新了閒置帳戶(inactive account)政策，至少兩年未使用的帳戶將自12月1日起被谷歌刪除；美聯社報導，保持帳戶活躍的最簡單方法是，至少每兩年登入一次。

報導指出，帳戶活動的要求也很簡單，登入後像是發送或查看電郵、使用谷歌搜尋和觀看YouTube 影片，或是維持谷歌帳戶中現有的訂閱，包括第三方應用程式和平台存取的個人資料也算在內；谷歌相簿則稍有不同，因照片內容原本便會在兩年後被移往垃圾桶，因此用戶最好定期備份。

如果您的帳戶有被刪除的風險，應該會收到來自谷歌的多封通知，發送到該帳戶及備援電子郵件地址。

目前只有個人谷歌帳戶兩年或以上未活動才在刪除名單內，為學校或公司等組織創建的帳戶不受影響；其他例外情況包括管理活躍未成年人帳戶的谷歌帳戶、含有禮品卡餘額的帳戶、用於購買谷歌產品、應用程式或訂閱仍未中止的帳戶。

若用戶仍不放心，也有一些工具可以幫助管理和備份您的資料，「Google Takeout」便讓用戶能隨時下載和匯出帳戶資料。或是可使用「閒置帳戶管理員」(Inactive Account Manager)，預先選擇在帳戶和資料變為閒置狀態時的處理方式，包括將特定文件傳送給受信任的聯絡人、完全刪除帳戶等。谷歌也會根據已故用戶與直系親屬的個別情況，關閉或提供其帳戶或部份內容。

谷歌5月聲明稱政策更新是因為安全性問題。長期未使用的帳戶更可能受到威脅，且這些帳戶通常使用舊密碼、缺乏雙重認證、較少安全檢查，更容易被入侵並用於發送垃圾郵件或其他惡意內容、盜用身分。谷歌發言人周一向美聯社證實，目前還沒有刪除YouTube帳號的計畫。