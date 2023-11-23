ChatGPT免費版開放語音對話功能 講中文也可溝通

聊天機器人ChatGPT使用介面。（取自Pexels圖庫）

人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT 開發商OpenAI 宣布，阿特曼（Sam Altman）將回任執行長，結束內鬥戲碼。在公司人事紛擾之際，OpenAI公布，ChatGPT行動裝置免費版本將開放支援語音對話功能。

OpenAI今年9月在Android與iOS行動平台上推出語音對話功能，讓用戶可以透過更自然的對話方式與聊天機器人互動，初期僅開放ChatGPT Plus訂閱會員及企業用戶，並承諾將逐步開放給其他用戶。

即日起免費版本用戶打開ChatGPT App，點擊對話框旁邊的耳機圖示，就可以啟用語音對話功能，有5種聊天機器人語調可選擇，也能夠直接用中文對話。

記者實測用中文詢問「推薦台北的吃到飽餐廳」，ChatGPT也用中文語音回覆，「哦，當然！台北有很多不錯的吃到飽餐廳。你對什麼風格的餐飲有興趣？例如，火鍋、自助式燒烤還是其他呢？」

記者再詢問「推薦台北假日休閒去處」，ChatGPT回答，「哦，如果是假日的話，你可以考慮去陽光明媚的象山，那裡有美麗的登山步道，可以俯瞰整個台北市景色。或者，你也可以到大安森林公園，那裡有舒適的綠意，適合散步和放鬆。」

整體而言，ChatGPT語音對話無論用字和語調都相當自然，就像與真人對話，美中不足的是發問後需要等待幾秒，才會開始提供回答。