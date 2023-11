新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨

蘋果(Apple )旗下的最新款手機iPhone 15系列推出後讓全球果粉興奮不已,目前全球供貨也逐漸穩定,不過1名來自英國的網友收到從官方網站下訂的iPhone 15 Pro Max後察覺異樣,自己收到的竟是1支「山寨Android手機」,疑似是在運送過程中被物流人員掉包,他將離譜的經過分享到社群上後引發熱議。

科技媒體《9to5mac》報導,帳號名為「theEdmard」近期在論壇Reddit上表示自己從蘋果官網下訂iPhone 15 Pro Max,然而開箱時很快就意識到異樣:首先是手機螢幕上竟已貼上透明保護膜,再來螢幕上端竟出現舊型號才有的「瀏海」,而非最新推出的「動態島」,螢幕下端甚至有邊框。

更誇張的是,「theEdmard」開機後發現手機上已經下載了YouTube、Facebook 和TikTok 等應用程式,而全新的iPhone除了蘋果自家的應用程式外,根本不會預先安裝任何應用程式,「theEdmard」還表示「作業系統時常故障,嘗試使用也會讓UI操作瞬間卡住」。

