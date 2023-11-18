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新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨

TVBS新聞網／編輯 張君堯 即時報導
有網友收到從官網下訂的iPhone後發現竟是山寨機。(路透)
有網友收到從官網下訂的iPhone後發現竟是山寨機。(路透)

蘋果（Apple）旗下的最新款手機iPhone 15系列推出後讓全球果粉興奮不已，目前全球供貨也逐漸穩定，不過1名來自英國的網友收到從官方網站下訂的iPhone 15 Pro Max後察覺異樣，自己收到的竟是1支「山寨Android手機」，疑似是在運送過程中被物流人員掉包，他將離譜的經過分享到社群上後引發熱議。

科技媒體《9to5mac》報導，帳號名為「theEdmard」近期在論壇Reddit上表示自己從蘋果官網下訂iPhone 15 Pro Max，然而開箱時很快就意識到異樣：首先是手機螢幕上竟已貼上透明保護膜，再來螢幕上端竟出現舊型號才有的「瀏海」，而非最新推出的「動態島」，螢幕下端甚至有邊框。

更誇張的是，「theEdmard」開機後發現手機上已經下載了YouTube、Facebook 和TikTok等應用程式，而全新的iPhone除了蘋果自家的應用程式外，根本不會預先安裝任何應用程式，「theEdmard」還表示「作業系統時常故障，嘗試使用也會讓UI操作瞬間卡住」。

「theEdmard」後來檢查盒包裝盒上的IMEI碼（國際行動裝置辨識碼），也與蘋果官網顯示的相符，但離譜的情況仍讓「theEdmard」斷定這根本不是iPhone，而是來路不明的山寨機。

不少人在文章下方留言稱「物流人員可能在運送過程中掉包」，「theEdmard」回應稱「物流公司向我保證包裝盒密封得很好，代表它從未被打開過，所以不可能是他們做的」。「theEdmard」目前已經向蘋果官方提出自己遭遇的問題，將有待對方提出的解決方案。

新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨

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