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平價iPhone SE終於要更新 傳第4代採樣i14、2025上市

TVBS新聞網／記者葉韋辰報導
有科技媒體指出，蘋果即將推出新的iPhone SE 4。（美聯社）
有科技媒體指出，蘋果即將推出新的iPhone SE 4。（美聯社）

iPhone 15系列以後，平價版的iPhone SE終於要更新了。根據媒體MacRumors報導，蘋果即將推出新的iPhone SE 4，將採用原本iPhone 14為基礎設計，但也就是將拔掉實體Touch ID首頁鈕，改用Face ID作為生物辨識手段。

據MacRumors指出，iPhone SE 4將比iPhone 14輕約6克，重165克，配備一個4800萬像素後置鏡頭，雖然和iPhone 14用一樣的中框，採用6013 T6鋁金屬，但因為只有一個鏡頭所以背板有重新設計。

底盤尺寸也和iPhone 14相同，連接埠將採用USB-C接口，然而是否提供操作按鈕（Active Button）功能仍是未知數。至於顏色部分，iPhone SE 4原色為黑色，類似iPhone 14的午夜色，未來SE 4也可能提供黑色供消費者選擇。

報導指出，iPhone SE 4目前仍在發開狀態，發布日期可能落在2025年，因此在研發過程中規格可能會產生變化，和最終上次版本有所差異。

iPhone SE 4估2025上市　激似i14拔指紋辨識改用Face ID

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