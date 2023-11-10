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iPhone平時這樣放 不用按鍵「自動關閉螢幕」更省電

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

現代人手機不離身，不管是平常辦公送發訊息，還是追劇、購物等等，都能靠手機搞定。但如果手機用太凶，一時電力用光又不能充電 ，也會造成困擾。不過，如果是蘋果 （Apple ）手機iPhone 的用戶，只要記得一項小訣竅，平時就能有效地節省能源，降低電力用完的風險。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，在使用手機時，其中一大部分的電力消耗，是來自於螢幕 顯示的光源。因此許多人在沒有要用手機時，或許會順手按下旁邊的按鍵，關閉手機的螢幕，或是用內建的設定，調成手機在多久之後會自動鎖定等等。

雖然這些作法確實能省電 ，不過有時忘了按按鍵，就讓螢幕一直開著浪費了許多電。而設置幾分鐘後自動鎖定，也可能不好抓時間，像是設到5分鐘左右太長，還是造成不必要的消耗，但如果設短，平常在一不留神，就可能碰到螢幕暗下來，干擾正常使用。

因此，如果想要鎖定iPhone畫面，有個更簡單的方式。那就是在放手機時，選擇讓螢幕正面朝下放置iPhone。如此一來，iPhone就會在比自動鎖定所設定的時間，還更快關閉螢幕。且在這個狀態下如果有APP訊息通知，手機依然也會反應。

要注意的是，雖然自動鎖定設成幾分鐘，都不影響這項功能。但如果是完全取消自動鎖定的話，那麼即使螢幕朝下，就不會觸發自動關閉。靠著這樣的簡單小動作，就能夠節省到電力。

iPhone 日本 Apple

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