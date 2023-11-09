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百度李彥宏：擁有數以百計的AI應用 大模型才能算成功

記者謝守真／北京9日電
百度創辦人兼執行長李彥宏於9日出席「2023世界互聯網大會烏鎮峰會」網路企業家論壇，並於會上談及AI表示，只有擁有數以百萬計的人工智慧應用，大模型才能算稱得上成功。（取材自澎湃新聞）
百度創辦人兼執行長李彥宏於9日出席「2023世界互聯網大會烏鎮峰會」網路企業家論壇，並於會上談及AI表示，只有擁有數以百萬計的人工智慧應用，大模型才能算稱得上成功。（取材自澎湃新聞）

2023世界互聯網大會烏鎮峰會於8日開幕。百度創辦人兼執行長李彥宏在網路企業家論壇上發言指，技術創新的最終目的是要應用，並稱大模型確實可以支撐無數的AI原生應用開發，但只有擁有數以百萬計的人工智慧（AI）應用，大模型才能被稱為成功。

李彥宏表示，人類進入AI時代的標誌是出現大量的AI原生應用，而不是出現大量的大模型。而大模型和算力本身不產生價值，利用大模型等技術建構繁榮的AI原生生態才是關鍵，才能成為推動經濟成長的直接動力。

李彥宏提到，大模型智慧湧現是發展AI原生應用的關鍵，AI的原生應用就是基於大模型的智能湧現而生成邏輯記憶能力開發出來的。他解釋，所謂智慧湧現，就是教它之前不知道的東西，解決之前沒有解決的問題。

李彥宏補充，目前在開發大模型中存在誤區。首先專用的大模型沒有智慧湧現的能力，「我和一些行業企業家交流，他們還在買卡，屯芯片，想從頭開始修煉大模型，我認為這個方向走錯了。要開發好用可用的大模型，存在很高的技術壁壘和高昂的成本，重複開發會對社會資源造成極大的浪費」。

此前，李彥宏於10月在百度世界大會2023上指出，百度旗下語意理解平台「文心」 (ERNIE）已進行全面升級，在理解、生成、推論及記憶皆有顯著的提升。他並稱，「文心」在任何方面都不遜色於OpenAI的GPT-4。

從公開資料來看，目前百度已將自動生成式人工智慧整合至旗下百度地圖、導航、叫車與飯店預訂服務，同時也能協助個人、企業透過百度千帆基礎模型平台打造API內容。

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