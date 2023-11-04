我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

12款APP暗藏病毒偷錢 Android用戶快刪

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 報導
Google Play出現12款惡意App，內部暗藏木馬病毒。示意圖。（路透）
Google Play出現12款惡意App，內部暗藏木馬病毒。示意圖。（路透）

安卓（Android）用戶注意，Google Play商店又出現新一波惡意木馬程式，不只會跳出大量廣告，更會趁機偷偷訂閱高額的付費服務，目前全球已有超過220萬人受害。

根據BleepingComputer報導，資安業者「Dr.Web」在最新的報告中指出，今年9月他們在Google Play商店發現一批偽裝成正常App的惡意應用程式，成功繞過官方審查並上架，種類包含應用類及遊戲類，全球累積下載次數超過220萬次。

Dr.Web指出這批惡意應用程式都存在一項共同特色，就是暗藏來自三種不同類型且惡名昭彰的木馬病毒，其中包含會頻頻在手機上跳出大量廣告以賺取分潤的「HiddenAds」、將用戶導向投資詐騙網站的「FakeApp」，以及會偷偷訂閱高額付費服務的「Joker」。

這些木馬病毒以「HiddenAds」的下載次數最多，主要偽裝成遊戲類App，其中一款名為「Super Skibydi Killer」的遊戲App累積下載次數超過100萬次，另外「Agent Shooter」、「Rubber Punch 3D」這2款App的下載次數都超過50萬次，至於「Rainbow Stretch」的下載次數則超過5萬次。

Dr.Web表示當用戶下載這些App後，木馬病毒就會後台祕密執行，並透過遠端執行程式碼，讓手機瀏覽器出現大量廣告，為了防止用戶察覺，木馬病毒還會將App圖標換成偽裝版的Google Chrome圖標。

除了上述4款App之外，Dr.Web還點名了8款暗藏「FakeApp」及「Joker」木馬病毒的惡意App，累積超過21萬人下載安裝；經過Dr.Web向Google官方反應後，Google Play商店已經下架這12款有問題的App，若用戶曾下載安裝過這些App，務必盡速卸載刪除，以免受害。

以下為Dr.Web發現的12款偽裝App：

Super Skibydi Killer（下載量100萬次）

Agent Shooter（下載量50萬次）

Rubber Punch 3D（下載量50萬次）

Rainbow Stretch（下載量5萬次）

Eternal Maze（下載量5萬次）

Jungle Jewels （下載量1萬次）

Stellar Secrets（下載量1萬次）

Fire Fruits（下載量1萬次）

Cowboy's Frontier（下載量1萬次）

Enchanted Elixir（下載量1萬次）

Love Emoji Messenger（下載量5萬次）

Beauty Wallpaper HD（下載量1千次）

快刪！12款App暗藏木馬病毒會偷扣錢、狂跳廣告 逾220萬人受害

TVBS新聞網

App Google 投資

上一則

11月4日星座運勢 巨蟹辭舊迎新 天蠍拓展人脈

延伸閱讀

YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康

YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康
Google股價早盤崩近9% 拖累那指挫1.4% 台積ADR跌逾2%

Google股價早盤崩近9% 拖累那指挫1.4% 台積ADR跌逾2%
Google新訪客中心 首辦社區日活動

Google新訪客中心 首辦社區日活動
喬州數位駕照 開放Android用戶下載

喬州數位駕照 開放Android用戶下載

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
網友們開玩笑說千萬不能魚看到這支影片，否則牠們都知道怎麼光吃餌而不上鉤了。（取材自微博）

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

2023-10-29 04:00
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險