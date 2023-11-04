12款APP暗藏病毒偷錢 Android用戶快刪

Google Play出現12款惡意App，內部暗藏木馬病毒。示意圖。（路透）

安卓（Android）用戶注意，Google Play商店又出現新一波惡意木馬程式，不只會跳出大量廣告，更會趁機偷偷訂閱高額的付費服務，目前全球已有超過220萬人受害。

根據BleepingComputer報導，資安業者「Dr.Web」在最新的報告中指出，今年9月他們在Google Play商店發現一批偽裝成正常App 的惡意應用程式，成功繞過官方審查並上架，種類包含應用類及遊戲類，全球累積下載次數超過220萬次。

Dr.Web指出這批惡意應用程式都存在一項共同特色，就是暗藏來自三種不同類型且惡名昭彰的木馬病毒，其中包含會頻頻在手機上跳出大量廣告以賺取分潤的「HiddenAds」、將用戶導向投資 詐騙網站的「FakeApp」，以及會偷偷訂閱高額付費服務的「Joker」。

這些木馬病毒以「HiddenAds」的下載次數最多，主要偽裝成遊戲類App，其中一款名為「Super Skibydi Killer」的遊戲App累積下載次數超過100萬次，另外「Agent Shooter」、「Rubber Punch 3D」這2款App的下載次數都超過50萬次，至於「Rainbow Stretch」的下載次數則超過5萬次。

Dr.Web表示當用戶下載這些App後，木馬病毒就會後台祕密執行，並透過遠端執行程式碼，讓手機瀏覽器出現大量廣告，為了防止用戶察覺，木馬病毒還會將App圖標換成偽裝版的Google Chrome圖標。

除了上述4款App之外，Dr.Web還點名了8款暗藏「FakeApp」及「Joker」木馬病毒的惡意App，累積超過21萬人下載安裝；經過Dr.Web向Google官方反應後，Google Play商店已經下架這12款有問題的App，若用戶曾下載安裝過這些App，務必盡速卸載刪除，以免受害。

以下為Dr.Web發現的12款偽裝App： Super Skibydi Killer（下載量100萬次） Agent Shooter（下載量50萬次） Rubber Punch 3D（下載量50萬次） Rainbow Stretch（下載量5萬次） Eternal Maze（下載量5萬次） Jungle Jewels （下載量1萬次） Stellar Secrets（下載量1萬次） Fire Fruits（下載量1萬次） Cowboy's Frontier（下載量1萬次） Enchanted Elixir（下載量1萬次） Love Emoji Messenger（下載量5萬次） Beauty Wallpaper HD（下載量1千次）

快刪！12款App暗藏木馬病毒會偷扣錢、狂跳廣告 逾220萬人受害

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