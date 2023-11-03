YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康

影音頻道YouTube今天表示，已調整在美國的平台推薦系統，防止青少年沉迷於將某些體型理想化的影片。路透

影音頻道YouTube 今天表示，已調整在美國的平台推薦系統，防止青少年沉迷於將某些體型理想化的影片。

法新社報導，美國數十州上周指控社群平台「臉書」（Facebook）和Instagram的母公司Meta「從兒童的痛苦」中獲利，傷害他們的心理健康 ，並在平台安全方面誤導大眾。

批評人士也抨擊YouTube的影片推薦系統，認為這套系統可能將年輕人導向黑暗、令人不安的內容。由科技企業谷歌（Google）經營的YouTube於是強化平台安全和家長控制措施。

YouTube兒少產品部門主任貝瑟（James Beser）今天在部落格文章中寫道，YouTube與一個諮詢委員會合作，找出「單一影片或許無害、但反覆觀看可能對一些青少年構成問題的內容類別」。

被點名的類別包括「比較身體特徵、認為一些體型優於其他體型、將特定體能程度或體重理想化，或以非接觸打鬥和恐嚇形式表現出社會攻擊性的內容」。

貝瑟說，YouTube今後會限制向美國青少年反覆推薦類似影片，也將在一年內擴大於其他國家實施。

他說：「當青少年一再於網路內容中看到關於理想標準的訊息時，比成人更可能對自己形成負面看法…這番體悟讓我們在針對青少年的內容推薦方面研發出更多防護措施，同時仍允許他們探索他們喜歡的議題。」

YouTube的社群守則已禁止涉及飲食失調、仇恨言論和騷擾的內容。

美國公共衛生局（USPHS）局長莫西（Vivek Murthy）今年稍早呼籲採取行動，確保社群媒體 環境不會傷害年輕使用者。

莫西在諮詢報告中說：「我們正處於全國年輕人的心理健康危機中，我擔心社群媒體是這場危機的重要驅動因素，這是我們必須緊急應對的問題。」